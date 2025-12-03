Weihnachtsgeschenke 2025

Eine stets beliebte Tradition: Weihnachtsgeschenke aussuchen und schenken

Großeltern, überhaupt ältere Menschen erzählen gerne mal, dass früher alles anders – vielleicht sogar alles besser – war. Doch eines ist seit Kindheitstagen in beinahe jedem Menschen tief verankert: das Weihnachtsfest mit seinen geliebten Ritualen, zu denen insbesondere für die „Kleinen“ das Schenken und „Beschenktwerden“ gezählt werden, das am Heiligen Abend hierzulande in den Familien hoch im Kurs steht. Doch auch wir Älteren erfreuen uns an diesem traditionellen Brauch. Es schüttet ganz sicher bei jedem Beteiligten immer aufs Neue viele Glückshormone aus!

Ein Luxusproblem in unserem von Wohlstand geprägten Lande ist dabei für viele von uns: Was verschenke ich wohl am sinnvollsten, bzw. was wünsche ich mir eigentlich zum diesjährigen Fest der Freude? Wir möchten Ihnen dabei gern hilfreich zur Seite stehen, Ihnen Vorschläge machen und Anregungen geben, indem wir Ihnen ein paar interessante Geschenktipps präsentieren nach dem Motto: Was könnte ich wem schenken?

Sind Gutscheine zu unpersönlich?

Hatten diese „Flachgeschenke“ – also Gutscheine – vor einigen Jahren noch den Ruf unpersönlicher Last-Minute-Geschenke anhaften, die nur aus der Not heraus gekauft wurden, sind sie doch mittlerweile unter den Weihnachtsbäumen gern gesehene Präsente. Seit einigen Jahren schon erfreuen wir mit dem Erwerb eines gern „besonderen“ Gutscheines nicht nur unsere Lieblingsmenschen, sondern zusätzlich auch die vom nun zu Ende gehenden Jahr 2025 nicht gerade verwöhnten Einzelhändler in unserer Region.

Mancher wird sich sicherlich über einen Tankgutschein von Wiking Tank freuen – erst recht, wenn er oder sie häufig mit dem eigenen Auto oder einem Wohnmobil auf Tour geht, könnte ein entsprechendes „Flachgeschenk“ die anfallenden Reisekosten minimieren.

Eine weitere Möglichkeit, insbesondere – aber nicht nur – beim Lebenspartner für gute Laune zu sorgen, sind Gutscheine für den großen Bereich „Wellness/Fitness“. In Flensburg und Umgebung bieten sich einige Möglichkeiten für die Umsetzung dieser erholsamen Auszeiten, etwa eine Tageskarte oder alternativ einen Wertgutschein für die Glücksburger Fördeland-Therme (mit Nutzung des angeschlossenen Sportbeckens oder Fitnessbereichs) – auch ein Gutschein von Seidon Fitness Flensburg wäre eine gute Alternative.

Nicht nur für Genussmenschen ein guter Tipp: Mit einem Restaurantgutschein liegen Sie immer richtig. Es muss ja nicht unbedingt das Stamm- oder Lieblingsrestaurant sein: Unsere Region bietet eine große Spannbreite an Restaurants unterschiedlicher Prägung. Ein solches Geschenk beinhaltet zudem Zeit, die man seinem/seiner Liebsten widmet, um mit ihr/ihm eine besondere Zeit in außergewöhnlicher Umgebung bzw. Atmosphäre zu verbringen.

Im Restaurant Kontraste in der Heinrichstraße sind Sie jederzeit herzlich willkommen, können dort eines der zahlreichen Gerichte der internationalen Speisekarte bei einem guten Tropfen Wein oder einem einheimischen Pils genießen! Ein weiterer Tipp ist das Restaurant Fördeblick – wie sein Name schon sagt, mit einer atemberaubenden Lage mit dem Blick über die Flensburger Förde und den Hafen der Segler-Vereinigung Flensburg werden Sie überaus gastfreundlich empfangen und mit gutbürgerlicher, regionaler und saisonaler Küche verwöhnt!

In die andere Richtung, gen Osten, finden Sie im Glücksburger Zentrum die Marktwirtschaft, nicht „bloß“ ein Brauhaus für Bier-Liebhaber, sondern auch ein ansprechender und gastlicher Ort zum Verweilen bei köstlichen kulinarischen Angeboten.

Brillen sind schon seit vielen Jahren weit mehr als nur Sehhilfen: Sie sind längst zu modischen Accessoires gereift, und folgerichtig finden Sie in gut sortierten Fachgeschäften wie durchblick neben ganz besonderen und ausgesprochen schönen Brillen auch eine große Auswahl an speziellen Sehhilfen wie Kinderbrillen, Sportbrillen und Sonnenbrillen.

Schmuck und Uhren sind auch immer wieder gern gewählte Präsente. Sowohl für Damen als auch für Herren lassen sich hier mit dem richtigen Händchen und entsprechender Kenntnis über die vom Partner favorisierten Farben, Formen, Materialien und Modelle Weihnachtswünsche erfüllen. Ob eine Kleinigkeit, weil Sie ja eigentlich – wie jedes Jahr – beschlossen haben, sich nichts zu schenken, oder eine größere Investition, es ist nahezu für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas zu finden. Nicht nur für Individualisten empfehlen wir die Goldschmiede Reich.

Auf einem neuen und mega-bequemen Sofa etwa von Möbel Reimann lässt sich unser nächster Geschenketipp garantiert gut nutzen: Das gute alte Buch! Längst sind Bücher wieder zum Dauerbrenner geworden, gerade an kalten und nassen Tagen und Abenden schmökern viele wieder gern in Büchern aller Art, sei es im bekannten Format, oder aber auch in der digitalen Version als eBook – wie es im neudeutschen Sprachgebrauch heißt. Zum Weihnachtsfest passt auch immer bestens ein Kalender vom bevorstehenden Jahr 2026, gerade für Fans unserer Region empfehlen wir stets den neuen „Mien to huus 2026“ – die genannten Artikel finden Sie mit Sicherheit im Flensburger Fachhandel! Das Flensburger Traditionshaus Bücher Rüffer erfüllt Ihnen garantiert Lesewünsche!

Ein Gutschein beinhaltet meistens eine gewisse „Haltbarkeitsdauer“, bis zum kommenden Frühjahr oder Sommer reicht es ganz bestimmt – somit ist ein entsprechendes „Flach-Geschenk“ bei Hobby-Gärtnern und Freizeit-Baumeistern ein echter Volltreffer. Unser heißer Tipp: Seemann Baustoffmarkt in Hürup!

Falls Sie etwas Besonderes suchen, aber nicht genau wissen, was es denn sein könnte, blättern Sie einfach mal weiter in dem vorliegenden Flensburg Journal: Ein Blick in den hier abgedruckten Auszug des umfangreichen Programms der hiesigen Volkshochschule könnte sich als guter Tipp erweisen. Aus zahlreichen Themenfeldern können sich hier Interessierte ein auf sie zugeschnittenes Angebot aussuchen.

Sie möchten beim Geschenkekauf lieber auf dem Teppich bleiben? Da haben wir eine spezielle Idee: Gerade hochwertige Teppiche sollten regelmäßig professionell gepflegt, gereinigt oder restauriert werden. Dafür bietet sich ein Gutschein des Teppichhauses Dr. Ali an: Die Fachleute sind prädestiniert für eine professionelle und umfassende Restauration Ihres echten Teppichs!

Stehen Ihre Liebsten auf die zahlreichen kulturellen Highlights wie Konzerte der Lieblingskünstler, unbeschwerte Musicalvorstellungen, Theater- und Kinovorstellungen mit dem gewohnten Flair? Mit einer Eintrittskarte für ein solches Event steigt die Vorfreude auf das nächste Konzert beim so Beschenkten umso mehr. In den kommenden Monaten stehen wieder diverse Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne im Deutschen Haus.

Wie wäre es mit einem Gutschein für einen Museumsbesuch? Dafür bietet sich doch das Flensburger Schifffahrtsmuseum geradezu an, bietet es doch nahezu jedem, der sich auch nur ein wenig für unsere schöne Stadt und ihre höchst interessante Geschichte interessiert, jede Menge Wissenswertes und Sehenswertes in seinen Räumlichkeiten zur Ansicht an.

Sie möchten einen Handballfan beschenken? Dann bieten sich Tickets für ein Spiel der SG Flensburg-Handewitt an. Die besagte Person hat bereits eine Dauerkarte? Dann schauen Sie sich doch einmal im SG-Fanshop um. Von Schal, Mütze und Trikot bis hin zur Tasse oder Kuscheldecke des Lieblingsvereins ist hier so einiges zu finden.

Attractive smiling woman holding gift voucher on sofa

Wer gern mal nach den Sternen greifen möchte oder wem es auf unserem Planeten möglicherweise etwas zu klein geworden ist, der sollte unbedingt an einer Veranstaltung im Menke Planetarium teilnehmen. Verschiedene Themengebiete begeistern je nach Art des Events sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene. Verschenken Sie etwa eine Reise durch das Sonnensystem oder Karten für einen hörenswerten Themenvortrag.

In jedem von uns steckt immer noch das Kind, das wir entweder mal waren, oder vielleicht immer noch sind. Gesellschaftsspiele erfreuen sich auch heutzutage großer Beliebtheit. Bei passenden Gelegenheiten, einem Spieleabend oder Spielenachmittag, wird gern gespielt, ob nun Klassiker wie Monopoly, „Mensch ärgere dich nicht“, „Rummikub“ oder „Memory“, oder etwa das „Spiel des Jahres 2025“: Bomb Busters. Bei diesem kooperativen Brettspiel müssen zwei bis fünf Personen gemeinsam durch geschicktes Kombinieren die Kabel einer tickenden Bombe durchschneiden, um sie zu entschärfen. Ein Gesellschaftsspiel unterm Weihnachtsbaum war früher fast immer dabei. Wir finden: Eine gute Tradition, die auch in 2025 noch Bestand haben wird! Übrigens wird ein solches Spiel meist noch am gleichen Abend ausprobiert und in den folgenden Tagen häufig wiederholt. Auch hier sind Fachgeschäfte wie Imlau2Play gut auf Wünsche und Nachfragen vorbereitet!

Sie haben einen Modellbau-Fan, den Sie gern beschenken möchten? Schauen Sie einmal bei Imlau2Play vorbei. Wenn Sie gleichzeitig noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Ihr Kind sind, versichern wir Ihnen: Sie werden kein weiteres Geschäft aufsuchen müssen, um in Sachen Spielwaren ein Highlight zum Verschenken zu finden.

Neben Imlau2Play finden Sie im Flensburger CITTI-Park eine Vielzahl von Fachgeschäften, die ein Riesensortiment abdecken und dabei für so gut wie jeden Weihnachtswunsch eine Antwort und ein Angebot geben können.

Zu guter Letzt haben wir noch einen absoluten Geschenke-Klassiker für Sie: Ein guter Duft erfreut sowohl das männliche als auch das weibliche Geschlecht! Lassen Sie sich in der Parfümerie Ihres Vertrauens beraten und zaubern Sie Ihrer besseren Hälfte ein Lächeln ins Gesicht. Ob Sie einen Duft wählen, der bereits bekannt ist, oder den Mut für etwas Neues aufbringen, bleibt Ihnen überlassen.

Die Möglichkeiten des Schenkens sind vielfältig. Und egal, wie viele Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum liegen, von größter Bedeutung ist doch die gemeinsame Zeit mit den Menschen, die uns wichtig sind. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und entspannende Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten.