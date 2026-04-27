Wählen Sie Ihren SG Handballer des Jahres 2026

Die Leserinnen und Leser des Flensburg Journals und alle Handballfans dieser Region haben wieder die Möglichkeit – wie in den vergangenen Jahren – ihren Handballer des Jahres 2026 der SG-Flensburg-Handewitt zu wählen.

Hier sehen Sie alle Spieler abgebil­det, gekennzeichnet mit ihrer jeweiligen Trikotnummer.

Wie bei allen großen Wettkämpfen haben Sie die Möglichkeit, folgende Plätze zu vergeben:

Platz 1 (20 Punkte)

Platz 2 (10 Punkte)

Platz 3 (5 Punkte)

Der Spieler mit der höchsten Punktzahl wird dann als SG-Handballer des Jahres 2026 am Saisonende – im letzten Punktspiel – mit einem entsprechenden Pokal ausgezeichnet.

Doch auch Sie können mit Ihrer Teilnahme gewinnen. Unter allen Einsendern verlosen wir eine Vielzahl an interessanten Preisen, wie zum Beispiel:

• Restaurant-Gutscheine

• Eintrittskarten für Westküstenpark & Robbarium

• Gutscheine für die Fördeland Therme

• Eintrittskarten für die Hofkultur

• Tank-Gutscheine

• Fahrkarten Schlei-Schifffahrt

• Fitness-Gutscheine

• Eintrittskarten Barfußpark Schwackendorf

• Eintrittskarten für die SG Flensburg-Handewitt

und viele Dinge mehr … lassen Sie sich überraschen!

Einen Vordruck des Stimmzettels finden Sie hier:

https://flensburgjournal.de/wp-content/uploads/2026/04/Stimmzettel.pdf

Wählen und gewinnen Sie – es lohnt sich auf alle Fälle!