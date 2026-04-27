Wählen Sie Ihren SG Handballer des Jahres 2026

Die Leserinnen und Leser des Flensburg Journals und alle Handballfans dieser Region haben wieder die Möglichkeit – wie in den vergangenen Jahren – ihren Handballer des Jahres 2026 der SG-Flensburg-Handewitt zu wählen.
Hier sehen Sie alle Spieler abgebildet, gekennzeichnet mit ihrer jeweiligen Trikotnummer.
Wie bei allen großen Wettkämpfen haben Sie die Möglichkeit, folgende Plätze zu vergeben:
Platz 1 (20 Punkte)
Platz 2 (10 Punkte)
Platz 3 (5 Punkte)
Der Spieler mit der höchsten Punktzahl wird dann als SG-Handballer des Jahres 2026 am Saisonende – im letzten Punktspiel – mit einem entsprechenden Pokal ausgezeichnet.
Doch auch Sie können mit Ihrer Teilnahme gewinnen. Unter allen Einsendern verlosen wir eine Vielzahl an interessanten Preisen, wie zum Beispiel:
• Restaurant-Gutscheine
• Eintrittskarten für Westküstenpark & Robbarium
• Gutscheine für die Fördeland Therme
• Eintrittskarten für die Hofkultur
• Tank-Gutscheine
• Fahrkarten Schlei-Schifffahrt
• Fitness-Gutscheine
• Eintrittskarten Barfußpark Schwackendorf
• Eintrittskarten für die SG Flensburg-Handewitt
und viele Dinge mehr … lassen Sie sich überraschen!
Einen Vordruck des Stimmzettels finden Sie hier:
https://flensburgjournal.de/wp-content/uploads/2026/04/Stimmzettel.pdf
Wählen und gewinnen Sie – es lohnt sich auf alle Fälle!