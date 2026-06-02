Am 1. Mai 2026 kehrte die erfolgreiche GreenKayak-Aktion zurück an die Flensburger Förde und startet in ihre zweite Saison. Das TBZ und die Stadtwerke Flensburg stellen auch in diesem Jahr wieder zwei Kajaks kostenlos zur Verfügung – mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Idee: Wer paddelt, hilft. Denn die einzige „Bezahlung“ für das Ausleihen besteht darin, während der Fahrt Müll aus der Flensburger Förde zu sammeln. Eimer und Abfallgreifer warten bereits an Bord.

Direkt am Steg der E-Boot-Verleihstation von Flensboat starten die Touren – hin­aus aufs Wasser, hinein in ein besonderes Erlebnis zwischen Naturgenuss und aktivem Umweltschutz. So geht es, wenn die leuchtend grünen Kajaks wieder am Steg bereitliegen, um mehr als eine entspannte Tour über die Förde.

Gebucht werden können die Kajaks bequem und unkompliziert über die Website oder App von GreenKayak.

Hinter der Initiative GreenKayak steht ein gemeinnütziges Projekt, das längst über die Grenzen hinausgewachsen ist: In den fünf Ländern Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark folgen Menschen demselben Gedanken. Gemeinsam die Gewässer sauberer hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Ohne Druck, ohne Vorgaben. Und doch mit beeindruckenden Ergebnissen: Im Schnitt sammeln Teilnehmende pro Tour 2,5 bis 3,5 Kilogramm Müll. Manche gehen weit darüber hinaus – wie eine Paddlerin, die unglaubliche 40 Kilogramm aus dem Wasser zog.

Seit Beginn von GreenKayak haben über 110.000 engagierte Menschen mehr als 170 Tonnen Müll aus Meeren und Gewässern entfernt. Auch in Flensburg wurde dieses Engagement im vergangenen Jahr eindrucksvoll sichtbar. Oberbürgermeister Dr. Fabian Geyer ist überzeugt: „GreenKayak passt gut zu Flensburg, weil es zeigt, wie einfach sich Umweltschutz mit Wassersport verbinden lässt. Schön, dass es das Angebot auch in diesem Jahr wieder gibt.“

In enger Zusammenarbeit zwischen dem TBZ Flensburg, den Stadtwerken Flensburg und GreenKayak ging das Projekt im letzten Jahr erstmals an den Start und wurde sofort begeistert angenommen. „Mit Erfolg“, meint Dirk Thole, Geschäftsführer der Stadtwerke Flensburg, „674 Paddlerinnen und Paddler sammelten gemeinsam rund 700 Kilogramm Müll aus der Förde für weniger Umweltbelastung und mehr Lebensqualität. Und jetzt geht die Geschichte weiter.“ Heiko Ewen, Geschäftsführer des TBZ Flensburg, sieht das auch so: „GreenKayak ist ein tolles Beispiel dafür, wie unkompliziert aktiver Umweltschutz sein kann. Wer hier einsteigt, erlebt die Förde aus einer neuen Perspektive und leistet ganz nebenbei einen wertvollen Beitrag für ein sauberes Flensburg.“

Text + Foto: TBZ