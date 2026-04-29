Dirk Luther – Küchendirektor, Prokurist und Hotelchef

Das Handy meldet: „Herzlich willkommen in Dänemark!“ Diese Textnachricht ist nicht unüblich in Meierwik. Man ist zwar nicht ganz in Skandinavien, aber der Blick reicht an diesem sonnigen Tag bis auf die andere Seite der Flensburger Förde, wo sich der dänische Küstenstreifen vom blauen Himmel abhebt. Unweigerlich denkt der Besucher: Das hier ist doch ein idealer Standort für das Fünf-Sterne-Hotel „Alter Meierhof“. Der Frischeingetroffene nimmt in der Lobby-Bar kurz Platz, sitzt zwischen Flügel und Kamin. Bei diesem herrlichen Wetter drängt alles nach draußen, und es lassen sich zur Mittagszeit eher weniger Gäste als sonst verwöhnen.

Dirk Luther in seinem „Wohnzimmer“ im Alten Meierhof

Dirk Luther kümmert sich um das Dessert: ein Minzsorbet. Dann verlässt der renommierte Koch die Küche. Er führt einen Small-Talk mit einem Ehepaar, dann nähert er sich dem Journalisten. Nach einer kurzen Begrüßung gehen die beiden auf die andere Seite des Hotels und gelangen zu einem Ort, der jetzt ausgesprochen ruhig ist und das schönste Panorama bietet: das Restaurant, das seinen Namen trägt – die „Meierei Dirk Luther“.

Eine 20 Jahre währende erfolgreiche Symbiose

Es sind inzwischen 20 Jahre, die diese gastronomische Ehe andauert. Der „Alte Meierhof“ und das kulinarische Gefühl von Dirk Luther sind 2006 eine erfolgreiche Symbiose eingegangen, die sich weit über Glücksburg und Flensburg herumgesprochen hat. Auch viele Dänen gehören zu den Stammgästen. „Es muss jeden Tag gleich sein“, mit diesem einfachen aber inhaltlich anspruchsvollem Satz beschreibt Dirk Luther sein handwerkliches Verständnis von Qualität und der Wahl bester Produkte. Dieser Anspruch mündete bislang in zwei Michelin-Sternen und vier Hauben von „Gault&Millau“ – es sind die prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der gehobenen Gastronomie.

Ausbildung im Anglo German Club Hamburg

Das 20-jährige Jubiläum wurde im März gleich doppelt gefeiert. Einmal kam am Privatsitz von Dirk Luther ein Bus vorgefahren. Das Team vom „Alten Meierhof“ entführte den Spitzenkoch in sein Eckernförder Lieblingslokal. Diesem internen Highlight vorausgegangen war ein offizieller Akt, der zugleich als Einweihung gedacht war. Das Hotel hat einen umfangreichen Umbau hinter sich und war im Winter 2024/25 sogar sechs Monate komplett geschlossen. Und dann dauerte es noch eine Weile, bis fast alle Bereiche im gewünschten Glanz vorzeigbar waren. Schließlich erlebten rund 250 Gäste, darunter Spitzenköche und langjährige Weggefährten, ein kulinarisches Event.

Mit Thomas Martin im Hotel Louis C. Jakob Hamburg

Leidenschaft für die Produkte der Natur seit der Kindheit

Dirk Luther ist inzwischen 56 Jahre alt und kann auf eine fast ebenso lange Erfahrung in seiner Domäne zurückgreifen. Denn seine Leidenschaft für das Essen, das Trinken und vor allem für die Natur ist schon in der Kindheit erwacht. Sie wurde ihm – obwohl er in der Millionenstadt Hamburg geboren wurde – praktisch in die Wiege gelegt. Der Vater war Koch, der Großvater hatte einen Schrebergarten in Wandsbek. Dieser existiert noch immer in den schönsten Erinnerungen, die sich um die Ernte von Kartoffeln, Erdbeeren oder Gemüse legt. Es wurde Apfelsaft gepresst, Bohnen und Kirschen eingeweckt. Früh reifte das Gespür für die Produkte des Gartens. Schon vor der Mittleren Reife war für Dirk Luther klar: „Ich werde Koch“.

Rebschnitt in der Champagne

Seine berufliche Laufbahn begann in einer denkmalgeschützten Villa an der Außenalster: Der „Anglo-German Club“ in Hamburg war seine Ausbildungsstätte. „Diese drei Jahre waren eine unheimlich schöne Zeit mit einem sehr hohen Wert“, erzählt er. „Ich habe eine tolle handwerkliche Ausbildung genossen.“ Aus dem Elternhaus hatte er die gutbürgerliche Küche mitgenommen, die sich nun mit neuen Erfahrungen paarte – und mit einem besonderen Aha-Erlebnis. Ein Freund arbeitete in einem Sterne-Betrieb und gab ein paar inspirierende Einblicke. Auch rund 40 Jahre danach hat Dirk Luther noch genau vor Augen, wie Gemüse-Crêpes mit Garnelen und ein Früchtespiegel entstanden. Er war beeindruckt, ja fasziniert. Er fasste einen richtungsweisenden Beschluss: Sein Fokus sollte fortan auf die gehobene Küchenkunst gerichtet sein. „Schon damals war es für mich eine Freude, andere Menschen zu begeistern und Gerichte von höchster Qualität zuzubereiten“, verrät er.

Fang des Tages: Heilbutt

Stationen in München, Frankreich und Hamburg

Eine Unterbrechung des beabsichtigten Weges brachte der Wehrdienst. Als der Einberufungsbescheid bereits vorlag, war Dirk Luther noch etwas als Geselle im Ausbildungsbetrieb tätig. Dann war er in Lübeck-Blankensee stationiert. In der Truppenküche kümmerte er sich um die Versorgung der Kameraden, um direkt im Anschluss eine fachliche Veränderung wie Tag und Nacht zu erleben. Er tauschte den Kantinen-Charakter mit dem Hamburger Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“. Der Standort am Jungfernstieg zählte zu Beginn der 1990er Jahre – wie auch heute – zu einer der führenden Adressen weltweit. Dirk Luther war einer von 78 Köchen. Sein Metier: die kalte Küche und der Fischposten.

Im „Vier Jahreszeiten“ verbrachte er eine Saison von 14 Monaten. Es folgten das Restaurant „Patrizierhof in Wolfratshausen, südlich von München, und der „Deichgraf“, ein maritimes Lokal unweit des Hamburger Hafens. „Damals war es so, dass man als junger Koch an keiner Station viel länger als ein Jahr geblieben ist“, erklärt Dirk Luther. „Es geht darum, viel Input zu bekommen, verschiedene Chefs und ihre Philosophien kennenzulernen – um schließlich ein eigenes Profil herauszubilden.“ Das hatte sich 1998 gefestigt – mit einem mehrmonatigen Austausch im Hotel „La Côte Saint-Jacques“ im Burgund. Danach lautete die persönliche Prämisse: „Klassische französische Küche mit regionalen und mediterranen Einflüssen“.

Zum 50. Geburtstag des Magazins „Der Feinschmecker“

Erste Führungsaufgaben, erste Auszeichnungen und ein neuer Kontakt

In Hamburg hatte Dirk Luther seine erste längerfristige Beschäftigung angetreten – erstmals als stellvertretender Küchenchef. Das Hotel „Louis C. Jacob“ war ein neues Mitglied am Firmament der Premiumklasse – samt herrlichem Panorama am Elbufer. 2000 übernahm Dirk Luther erstmals die erste Position in einer Küche. Zugleich bewegte er sich gen Norden. Das „Seehotel Töpferhaus“ bestach schon damals mit seiner Lage am Bistensee in den Hüttener Bergen und hatte eine französisch ausgerichtete Küche. Es hatte einen Stern und wurde 2004 im „Guide Michelin“ erstmals mit einem zweiten geführt. Für diesen Aufstieg war Dirk Luther die entscheidende Person, sein persönlicher Stern stieg auch.

TV-Koch bei den Dreharbeiten für das NDR Schleswig-Holstein Magazin

Es war irgendwann im Herbst 2005, als die Familie Theilen den gebürtigen Hamburger kontaktierte. Ihr war sehr daran gelegen, ihr erst wenige Jahre altes Hotel „Alter Meierhof“ weiterzuentwickeln. Dirk Luther war bald erstmals vor Ort. Sein erster Eindruck: „ein Rohdiamant, der eine unheimlich schöne Lage und ein sehr gutes Potenzial hat“. Der Spitzenkoch war dann mehrmals in Glücksburg, übernachtete dort und merkte, dass sich sein anfängliches Gefühl mehr und mehr bestätigte. „Es ist wie in einer Partnerschaft“, erklärt er. „Es muss einfach alles passen.“ Auch die private Seite musste betrachtet werden. Dirk Luther hatte eine junge Familie, die in Kropp ein Eigenheim frischbezogen hatte. Und seine Frau hatte eine interessante Stellung als Kita-Leiterin.

Dirk Luther bei der Busche-Gala TOP50 Köche in Deutschland

Perfekter Start im „Alten Meierhof“

Der Gastronom entschied sich schließlich gegen einen Umzug, aber für einen beruflichen Wechsel, für den er das tägliche Pendeln gerne in Kauf nahm. Im „Alten Meierhof“ hatte das Restaurant sofort ein individuelles Branding: „Meierei Dirk Luther“. Auf Anhieb regnete es Prämierungen: ein erster Michelin-Stern und 17 Punkte im Restaurantführer von „Gault&Millau“. Die Experten lobten „die präzise Verarbeitung bester Produkte in harmonischer Verbindung mit modernen Elementen“. Seit 2008 sind es im „Guide Michelin“ fast schon traditionelle zwei Sterne. Dirk Luther selbst wurde im August jenes Jahres von einem Fachmagazin als „Koch des Monats“ ausgezeichnet. Seine Medienpräsenz hält bis heute an, da er regelmäßig als TV-Koch für den Norddeutschen Rundfunk aktiv ist. In der Mediathek findet sich eine eigene Plattform mit etlichen Video-Rezepten – anschaulich und humorvoll erklärt.

Dirk Luther als Juror bei der Küchenschlacht Koch-Show im ZDF

Dirk Luther baute die Tischkultur des Hotels aus und zählt heute zu den besten Köchen der Republik. Viele weitere Auszeichnungen konnte er für den „Alten Meierhof“ gewinnen, darunter die vier schwarzen Hauben im „Gault&Millau“ und zehn Pfannen im Gusto-Restaurantführer als Höchstauszeichnung. Für Dirk Luther ist Kochen kein erlerntes Handwerk, sondern ein lebenslanger Prozess, der nie endet. Es ist die ständige Suche nach neuen Aromen, Geschmackserlebnissen und Zubereitungstechniken. „Kochen ist Leidenschaft und ständige Disziplin“, betont er. „Konstanz ist keine Option, sondern kompromisslose Verpflichtung. Jeder Teller verlässt die Küche mit derselben Sorgfalt wie am ersten Tag.“

Beim großen Spendentag der Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“

Organisation und Administration in einem 365-Tage-Betrieb

Ein selbstkreiertes Champagner-Duo wird im „Alten Meierhof“ exklusiv serviert. Manchmal auch von Dirk Luther persönlich, der seit 2014 in Personal­union in weitere Rollen schlüpft. Er ist Küchendirektor, Prokurist und Hotelchef. Längst gehören zu seinen Aufgaben auch viele administrative Dinge, die anfallen, wenn ein Betrieb an 365 Tagen im Jahr läuft. In der Küche herrscht von 4 bis 23 Uhr Bewegung. Im Schichtsystem werden Frühstück, Mittagsmenüs, Abend-Restaurant und die Nachtkarte besetzt. Ein Team von 22 Köchen samt Azubis ist zu dirigieren. Küchenchef Sebastian Buchta ist in den letzten 18 Jahren unter den Fittichen von Dirk Luther gereift. Der Chef packt selbst mit an. Gerade aus seinem Faible für Fisch macht er keinen Hehl, zeigt sich aber auch besorgt. „Wir bekommen noch genug geliefert“, erzählt er. „Man merkt aber, dass die Weltmeere überfischt sind und Plastik wie auch Umweltverschmutzung ein echtes Problem darstellen.“

Thomas Martin, Dirk Luther und Christoph Rüffer bei der großen Sterne-Gourmet-Gala im Alten Meierhof

Der „Alte Meierhof“, der jährlich 30.000 Gäste begrüßt, ist inzwischen wieder auf Normalniveau hochgefahren. Die 1999 errichtete Immobilie war in die Jahre gekommen und durchschritt einen großen Umbau – eine mehrmonatige Schließung inklusive. Der Hotelbereich erhielt einen Anbau und wurde dadurch auf 60 Zimmer aufgestockt. Ebenso die Plätze im Restaurant. Im Herzen befindet sich die Küche mit Show-Elementen. „Die Hardware ist geblieben, die Software ist komplett neu“, drückt es Dirk Luther plakativ aus. Einige ungewohnte Tage liegen hinter ihm. Statt um Rezepte und Speisekarten ging es um die Auswahl von Stoffen und Materialien. Ein Kapitel, das nun abgeschlossen ist.

Das Zuhause und die knappe Freizeit eines Spitzenkochs

Ein normaler Tag beginnt mit Joggen, Duschen und einer Autofahrt. Dirk Luther hat das Pendeln beibehalten und ist mit seinen Lieben sogar noch etwas weiter weggezogen. In Fockbek wurde der Traum vom Haus am See erfüllt. Im Zentrum breitet sich eine große Wohnküche aus. Keine Frage: Seinen Beruf versteht er als Berufung. „Ich mag es unheimlich gern, mit Menschen gemeinsam zu kochen, zu essen, und dabei viel miteinander zu sprechen“, sagt Dirk Luther. Seine Kinder sieht er auch in Glücksburg. Das gilt vor allem für den Sohn, der im Hamburger „Vier Jahreszeiten“ gelernt hat und nun im „Alten Meierhof“ als Hotelfachmann tätig ist. Die Tochter studiert mittlerweile in Kiel Jura, ist aber auch noch als Aushilfe tätig.

Dirk Luther beim Flensburg liebt dich Marathon

Familie, Freunde und Golf prägen die knappe Freizeit. Im Urlaub bevorzugt Dirk Luther Spanien und Frankreich – Besuche in ansprechenden Restaurants gehören dazu. „Ich bin immer neugierig und möchte mich inspirieren lassen“, sagt er. „Kochen ist für mich die Würze des Lebens.“ Und auch die Gartenarbeit gehört zu seinen Hobbys. Obst und Gemüse wachsen im heimischen Kleinod allerdings nicht. Für Pflege und Ernte fehlt es schlicht an Zeit. Eine Frage muss Dirk Luther zum Abschluss beantworten: Was ist sein Lieblingsgericht? Die Antwort: Rindertafelspitz mit Meerrettichsauce und Bouillonkartoffeln.

Text: Jan Kirschner

Fotos: Jan Kirscher, privat