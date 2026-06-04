Die Flensburger Regionalwährung bekommt ein neues Gesicht: Ab kommender Woche gehen die neu gestalteten Scheine von FlensburgWirkt (ehemals Klimabonus) offiziell in den Umlauf. Nach intensiver Vorbereitung wurden die neuen Scheine nun gedruckt und freuen sich darauf, in Geschäften, Cafés und bei regionalen Partnern eingesetzt zu werden.

Mit dem neuen Design setzt FlensburgWirkt bewusst auf mehr Regionalität und Identifikation. Erstmals zeigen die Scheine Motive aus Flensburg und machen damit sichtbar, worum es bei der Regionalwährung geht: lokale Wirtschaft stärken, regionale Kreisläufe fördern und die Verbundenheit mit der Stadt erlebbar machen.

„Die neuen Scheine sind für uns ein wichtiger Schritt. Wir wollten der Regionalwährung nicht nur einen neuen Namen geben, sondern ihr auch optisch eine stärkere regionale Identität verleihen“, erklärt das Team von FlensburgWirkt. „Jetzt halten die Menschen tatsächlich ein Stück Flensburg in der Hand.“

Die Regionalwährung – ehemals unter dem Namen Klimabonus bekannt – ist Teil des bundesweiten Netzwerkprojekts HierWirken und unterstützt lokale Unternehmen sowie nachhaltigen Konsum in der Region. Mit der Weiterentwicklung zu FlensburgWirkt wurde das Projekt inhaltlich erweitert und verbindet heute Regionalwährung, Klimaschutz und Unternehmensnetzwerk miteinander. Die neuen Scheine ersetzen nach und nach die bisherigen Versionen und bleiben wie gewohnt bei teilnehmenden Partnerbetriebe.

Pressemitteilung FlensburgWirkt