Liebe Leserin, lieber Leser,

der Januar und auch der Februar 2026 zeigten sich in Flensburg nach rund 15 Jahren mal wieder fast durchgehend von ihrer winterlichen Seite. Nun ist die weiße Pracht zur Freude vieler Mitbürger wieder weitgehend geschmolzen, und wir haben mit dem eigentlich gewohnten, feuchten und kühlen Frühlingswetter zu tun. Frühling? Ja, Sie lesen es richtig: Frühling! Am 1. März ist alljährlich der meteorologische Frühlingsanfang, während der kalendarische (astronomische) Frühlingsbeginn variiert und im Jahr 2026 auf der Nordhalbkugel auf den 20. März um 15.45 Uhr fällt. Wir merken jetzt bereits, dass die Tage früher hell werden und entsprechend später dunkel. Am Ende des Monats März zeigt sich dann bereits der erste Sommer-Vorbote: die Zeitumstellung von MEZ/Winterzeit auf Sommerzeit. Die Uhren werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 29. März, um 02.00 Uhr auf 03.00 Uhr vorgestellt – übrigens eine Woche vor dem diesjährigen Osterfest …

Im bevorstehenden März – so ist es geplant – werden das Malteser St. Franziskus-Hospital und das Diako Krankenhaus in Flensburg fusionieren. Diese beiden noch voneinander unabhängigen Flensburger Krankenhausstandorte werden künftig den gemeinsamen Namen Malteser Fördeklinikum St. Katharina tragen. Mit der kartellrechtlichen Genehmigung steht nun auch der Übernahme der Gesamtverantwortung durch die Malteser zum 1. März 2026 nichts mehr im Wege.

In diesen Tagen ist das hiesige Technische Betriebs­zentrum (TBZ) wohl hauptsächlich damit befasst, die restlichen Winterrückstande in der Stadt zu beseitigen – in der Hoffnung, dass es keinen weiteren Schneefall mehr geben wird. Bereits ab März 2026 sind wie schon im Vorjahr mehrere große Bauvorhaben geplant, z. B. teilweise Vollsperrungen der Marienallee, des Marienhölzungswegs, der Westtangente und auch der Mürwiker Straße zwischen Am Lautrupsbach und Am Volkspark – um nur einige zu nennen. Es wird also wieder für alle motorisierten Mitbürger, Lieferanten und den ÖPNV schwierig werden, sich in der Stadt zügig im Straßenverkehr zu bewegen.

Wie Sie es von uns gewohnt sind, haben wir auch in dieser Journal-Ausgabe für Sie wieder interessante und informative Beiträge und Inhalte zusammengestellt. Wir stellen einen markanten Flensburger Kopf vor, eine „Flensburger Institution“ ist unsere Protagonistin in „Straßen und Stadtteile“, wir präsentieren auf unseren Handball-Seiten einen jungen aufstrebenden Torjäger, der spätestens während der Handball-EM im Januar als Mitglied der erfolgreichen Nationalmannschaft einem größeren Publikum aufgefallen sein dürfte. Unser OB Dr. Geyer äußert sich zur Wohnraumsituation in Flensburg, weitere Berichte, Veranstaltungstipps, Termine usw. runden unser Magazin ab.

Wir wünschen Ihnen beim Blättern und Lesen in der vorliegenden März-Ausgabe des „Flensburg Journals“ viel Vergnügen! Werte Leserinnen und Leser – halten Sie noch ein wenig durch: Der Frühling ist in Sichtweite, die Tage werden bereits jetzt spürbar länger!

Ihr Team vom Flensburg Journal wünscht Ihnen einen gesunden März 2026!

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv