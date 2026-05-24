Der Turnklub Flensburg bietet neue Angebote für Fitness und Bewegung für Eltern mit Kleinkindern, Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene an.

Mädchen ab 6 Jahren können mittwochs und ab Herbst auch freitags in der Schule auf der Rude die Grundelemente der „Rhythmischen Sportgymnastik“ erlernen. Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren startet in Kürze montags und ab Herbst zusätzlich mittwochs ebenfalls in der Sporthalle Schule auf der Rude eine neue Gruppe „Gymnastik und Tanz“.

„Teenfitness“ richtet sich an Jugendliche von 11 bis 17 Jahren, die Bewegung, Spaß und ein intensives Workout miteinander verbinden wollen. Hier wird immer mittwochs in der Sporthalle Holwegschule trainiert. Diese Gruppe startet, sobald sich genug Teilnehmende melden, die dabei sein wollen.

Auch für die Kleinen und ganz Kleinen gibt es neue Gruppen. Das neue Angebot „Eltern mit Kind aktiv“ ermöglicht gemeinsames Turnen, Übungen und freies Spiel für drei bis sechs-Jährige mit ihren Eltern oder anderen Begleitpersonen. Die Gruppe trifft sich dienstags in der Sporthalle Hannah-Arendt-Schule.

Freie Plätze gibt es noch in den „Eltern-Kind-Turn-Gruppen“ in der Waldschule und in der Waldorfschule. Auch in der Kinder-Turn-Gruppe für Kids im Alter von 4 bis 6 Jahren in der Waldschule sind neue Mitglieder willkommen.

Mit „Functional Training“ startet der Verein Ende Mai in der Holwegschule ein neues Ganzkörpertraining für Erwachsene, bei dem Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit trainiert werden. Eine „Gymnastik- und Tanz“-Gruppe für Erwachsene in der Sporthalle Schule auf der Rude nimmt das Training auf, wenn eine Mindestteilnehmerzahl erreicht ist.

Alle ausführlichen Informationen zu den neuen Angeboten und zur Anmeldung gibt es auf www.turnklub-flensburg.de .

Der Turnklub Flensburg wurde 1958 als reiner Turnverein gegründet und hat bis heute seinen Schwerpunkt im Bereich Turnen, Gymnastik und Fitness. Mehr als 900 Sportlerinnen und Sportler aller Altersgruppen sind im Verein aktiv.

Text: Turnklub Flensburg

Foto: Symbolfoto „Gymnastik und Tanz für Kids“, ChatGPT