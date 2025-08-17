2024 war das heißeste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Die Durchschnittstemperatur lag um 0,3°C höher als im bisherigen Rekordjahr 2023. Vor allem die heißen Hochsommertage setzen immer mehr Menschen zu – tagsüber fühlen sie sich zuhause nicht wohl und nachts ist an erholsamen Schlaf nicht zu denken. Es gibt jedoch Abhilfe.

„Am besten ist es, die Hitze tagsüber gar nicht erst ins Haus zu lassen,” rät Ingo Plück, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS). Das ist kostengünstiger als die Wohn- und Schlafräume mit einer stromfressenden Klimaanlage zu kühlen – und besser fürs Klima ist es allemal. Laut der Deutschen Energie-Agentur können außenliegende Sonnenschutzprodukte wie Markisen, Screens, Raffstoren und Rollläden rund 75 Prozent der Sonneneinstrahlung abhalten. Wer sein Zuhause von einem Fachbetrieb des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks (R+S-Fachbetrieb) ausstatten lässt, genießt nicht nur auf dem Balkon, der Terrasse und im Garten Schatten – auch im Haus bleibt es angenehm kühl.

Kühl im Sommer, warm im Winter

Am effektivsten ist es, den Sonnenschutz in eine Smart-Home-Steuerung einzubinden. Dann übernehmen Sensoren und Elektromotoren tagsüber automatisch das Schließen des Sonnenschutzes und öffnen ihn zum nächtlichen Lüften oder bei plötzlichem Wetterwechsel wieder. Innenliegende Sonnenschutzprodukte wie Plissees oder Rollos verstärken den Effekt. Was außerdem hilft ist richtiges Lüften: Da die Außentemperaturen oft erst gegen Morgen am niedrigsten sind, sollten sich Hausbewohner ohne automatisierten Sonnenschutz einen Wecker stellen, um dann mit weit geöffneten Fenstern die Wohnräume zu lüften.

Erholsam schlafen

In Einfamilienhäusern lässt sich der sogenannte „Kamineffekt“ nutzen: Wenn im Keller und im Dachgeschoss mehrere Fenster geöffnet werden, entweicht die warme Luft nach oben und kühlere Kellerluft strömt nach. Wer befürchtet, dass durch die geöffneten Fenster Stechmücken und andere Insekten ins Haus gelangen, ist bei einem R+S-Fachbetrieb ebenfalls gut beraten: Die Profihandwerker bieten auch hochwertigen Insektenschutz an und sorgen so rundum für erholsamen Schlaf. Weitere Informationen gibt es auf dem Rollladen- und Sonnenschutzportal unter www.rollladen-sonnenschutz.de oder beim Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz unter 0228 95210-500.

Foto: Bildquelle: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS)