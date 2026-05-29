Liebe Leserin, lieber Leser,

wie schnell doch bloß die Zeit vergeht!! Jetzt ist bald der Monat Mai Geschichte, Pfingsten haben wir schon hinter uns gebracht, und nun wird in wenigen Tagen bereits der meteorologische Sommer, am 1. Juni 2026, beginnen. Der kalendarische Sommer­anfang lässt noch knapp drei Wochen länger auf sich warten; den erleben wir am 21. Juni genau um 10:24 mitteleuropäischer Zeit – mit dem gleichzeitig längsten Tag des Jahres! Der Mai bescherte uns mit der Rum-Regatta, dem Pfingsttreffen auf Gut Oestergaard und dem Jahrestreffen der dänischen Minderheit „Årsmøde“ bereits die ersten tollen Outdoor-Veranstaltungen der Saison. Was hat nun der bevorstehende Juni zu bieten? In Flensburg wird anlässlich des Weltfahrradtages am 3. Juni eine etwas andere Fahrradtour stattfinden, im Hof der JVA erklingen vor ungewöhnlicher Kulisse außergewöhnliche Sounds bei den „Courtyard Sessions“ am 5. Juni, praktisch an jedem Wochenende ist irgendwo in unserer Region ein größeres Event geplant, an der Kieler Förde können Interessierte die diesjährige „Kieler Woche“ mitfeiern – vom 20. bis 28. Juni, und das ganz große Sportereignis gibt es wohl für die meisten Fans nur vorm TV zu bestaunen: Die Fußball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli erstmals mit 48 Mannschaften und in drei Gastgeberländern statt: Kanada, Mexiko und den USA.

Weitere zahlreiche Veranstaltungs- und Freizeit-Tipps finden Sie wie immer in unserer aktuellen Ausgabe. Zudem stellen wir selbstverständlich auch in diesem Flensburg Journal einen Flensburger Kopf für Sie vor, zahlreiche andere Artikel runden den Inhalt dieser ersten Sommerausgabe 2026 ab.

Im Fußballsport sind in der Spielzeit 2025/2026 bereits im Mai fast alle Entscheidungen über Meisterschaft, Auf- und Abstieg gefallen, die Profiligen im Fußball haben diese Spielzeit beendet. Unser schleswig-holsteinisches Profiteam Holstein Kiel konnte zum Glück die 2. Liga halten, leider ist jetzt der FC St. Pauli abgestiegen. Dafür konnten sich umso mehr die vielen HSV-Fans darüber freuen, dass „ihr“ Verein den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft hat. In der Handball-Bundesliga wird der letzte Spieltag dieser Saison allerdings erst am 7. Juni gespielt werden – es bleibt also anderthalb Wochen lang spannend für die Handball-Fans. Unsere SG kann sich aber schon jetzt über eine durchweg gelungene Spielzeit freuen!

Haben Sie viel Vergnügen beim Lesen, Blättern und Stöbern in der Ihnen vorliegenden Juni-Ausgabe des Flensburg Journals: Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Start in den Sommer!

Ihr Redaktionsteam

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