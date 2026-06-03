Lesung mit Wilfried Weinke

Hamburg 1933: Nach drei Monaten auf See kehrt der Dampfer „Kulm“ in seinen Heimathafen zurück. Die sozial wie weltanschaulich höchst unterschiedliche Besatzung des Schiffes trifft auf eine radikal veränderte politische Lage. Die Nationalsozialisten sind an der Macht und herrschen mit brutaler Gewalt und Willkür.

Der Hamburger Journalist und Schriftsteller Heinz Liepman (1905 – 1966) schildert in packenden Episoden die Konfrontation der Mannschaft mit den neuen Machtverhältnissen. Liepman widmete seinen schon 1933 erschienenen Roman „den in Hitler-Deutschland ermordeten Juden“.

Im Februar 2025 erschien das Buch in einer Neuauflage, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von dem Publizisten Wilfried Weinke. Er stellt den Autor und das Buch vor. Esther Goldschmidt liest markante Textstellen aus dem antifaschistischen Exilroman.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen. Platzreservierungen können unter folgender E-Mail-Adresse vorgenommen werden: jgflensburg@gmail.com.

Mittwoch, 10.06.2026, 19.00 Uhr

Dänische Zentralbibliothek, Flensburg