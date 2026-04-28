Liebe Leserin, lieber Leser,

das lange Osterwochenende und die Osterferien sind längst Geschichte, der Wonnemonat Mai klopft bereits unüberhörbar an unsere Türen. Der diesjährige April war wettermäßig aus norddeutscher Sicht „so lala“, hatte dabei so ziemlich alles an Wetterlagen im Gepäck: gelegentlichen Nachtfrost, einige regnerische Tage, aber auch schon viel Sonnenschein, es hätte aber durchaus bereits etwas wärmer sein dürfen. Diesbezüglich blicken wir hoffnungsvoll dem Mai entgegen! Der traditionelle Maifeiertag am 1.5. fällt auf einen Freitag, beschert uns ein langes Wochenende, zudem sind der 14.05.2026 als Feiertag Christi Himmelfahrt sowie das Pfingstwochenende am 24. und 25.05.2026 weitere Mai-Highlights. Und für alle großen und kleinen Kinder: Am 10.05. ist Muttertag!

Die Weltpolitik wird immer unberechenbarer, Konflikte und Kriege bestimmen die täglichen Nachrichten. Frieden ist wohl in absehbarer Zeit weder im Nahen Osten noch in der Ukraine zu erwarten. Unsere Marine wird – sollte der Konflikt im Persischen Golf eines Tages beendet worden sein – im Rahmen eines internationalen Verbands und mit dem entsprechenden Mandat des Bundestags wohl beim Minenräumen helfen, darauf haben sich kürzlich die europäischen Staatenführer verständigt.

Die Politik in der Stadt Flensburg hat sich nun dafür entschieden, das Eckener Haus doch zu sanieren und zu einem offenen Kultur- und Begegnungsort umzubauen. Die Ratsversammlung hat zudem eine weitere wichtige Entscheidung getroffen: Ab dem Jahr 2028 wird das Deutsche Haus für rund zweieinhalb Jahre geschlossen werden. Das Gebäude wird saniert, allerdings wohl vorerst nur das Allernötigste im Innenbereich. Der Finanzausschuss hat bereits zugestimmt.

In der aktuellen Ausgabe des Flensburg Journals finden Sie mehrere lesenswerte Artikel über das große Thema Schule bzw. Ausbildung, der Oberbürgermeister stellt Ihnen das Ordnungsamt vor, wir informieren Sie auf dem Wege zu den Mai-Highlights im Flensburger Veranstaltungskalender – der Rum-Regatta 2026 am Himmelfahrtswochenende, den „Årsmøder“, den dänischen Jahrestreffen in Südschleswig – um nur einige zu nennen.

Der Mai-Kalender hat aber durchaus noch weitere attraktive Veranstaltungen in unserer Stadt anzubieten; wir haben Ihnen eine passende Vorschau erstellt. Wie Sie es gewohnt sind, berichten wir erneut über bemerkenswerte Flensburger Persönlichkeiten, haben eine „Story“ aus dem Umfeld der SG Flensburg-Handewitt im Köcher, und führen die Wahl des SG-Handballers des Jahres 2026 durch.

Nutzen Sie den hoffentlich sonnigen und wärmeren Wonnemonat Mai am besten für Frischluftaktivitäten, genießen Sie den Einzug des Frühlings, die Rapsblüte, leckere Spargelgerichte … einfach alles, was diese schöne Jahreszeit hier im hohen Norden Deutschlands so zu bieten hat. Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen erbaulichen Mai 2026, genießen Sie die Zeit, bleiben Sie gesund und immer gut drauf!

Ihr Redaktionsteam

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv