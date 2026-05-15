Abitur am Abendgymnasium – ein dorniger und mühsamer Weg?

„Trotz vieler schönen Momente am Abendgymnasium muss ich zugeben, dass diese spezielle Schulzeit alles andere als einfach war. Über rund drei Jahre musste ich nach jedem Arbeitstag noch einmal rund vier Stunden in der Schule absitzen. Eine Doppelbelastung, die mir einiges abverlangt hat – doch es hat sich letztlich gelohnt!“ So oder so ähnlich äußern sich viele Abendschüler zu ihrer Schulzeit.

Die Teilnahme am Abendgymnasium ist kostenlos. Auch die Lehrbücher stehen den Schülern unentgeltlich zur Verfügung (gegen eine Kaution). Prinzipiell ist die Teilnahme am Abendgymnasium mit Berufstätigkeit in Vollzeit vereinbar.

Das Abendgymnasium Flensburg

Das Flensburg Journal sprach mit der aktuellen Schülersprecherin am Flensburger Abendgymnasium, Nadine Petersen (35), die kurz vor ihrem Abitur steht, sowie dem Schüler des Abendgymnasiums Sören Aust, der in seiner Klasse als Klassensprecher fungiert. Sechs Klassen gibt es aktuell: die Jahrgänge 11, 12 und 13 mit jeweils zwei Klassen, a und b. Dazu kommen noch zwei Abi-Flex-Klassen, die verstärkt auf Online-Lernen setzen und weniger Präsenz haben. Insgesamt 3 Abendgymnasien gibt es aktuell in Schleswig-Holstein: in Kiel, Flensburg und Lübeck. Das Einzugsgebiet des Flensburger Abendgymnasiums erstreckt sich praktisch über die gesamte Landeshälfte Schleswig. Aktuell sind 65 Schüler am hiesigen Abendgymnasium angemeldet. Jährlich gibt es etwa 40 – 50 Neuanmeldungen, wobei nicht alle Teilnehmer die kompletten drei Jahre durchhalten, entweder vorher abbrechen oder aber die 2-jährige Fach­oberschule absolvieren. Die Schüler sind zwischen 20 und 55 Jahre alt, der Altersschnitt liegt bei 25 bis 35 Jahren. Die angebotenen Vorkurse sind durchaus sinnvoll – diese starten jeweils vor den Sommerferien, meist im Monat Mai.

Wie steht es um den Zweiten Bildungsweg?

„Mit einem Artikel im Flensburg Journal möchten wir auf die Situation des Zweiten Bildungswegs in Flensburg und Schleswig-Holstein aufmerksam machen“, erklärt Sören Aust. „Das Abendgymnasium bietet den Erwachsenen zwar eine zweite Chance auf das Abitur und damit auf ein Studium, berufliche Neuorientierung und gesellschaftliche Teilhabe. Dennoch bleibt diese Schulform leider häufig genug unsichtbar sowohl in politischen Diskussionen als auch im öffentlichen Bewusstsein.“

Nadine Petersen ergänzt: „Besonders deutlich wird die Problematik im Bereich der Schulabschlüsse unterhalb des Abiturs. Den Ersten und Mittleren Schulabschluss (ESA und MSA) kann man in Flensburg und auch in ganz Schleswig-Holstein fast ausschließlich nur über die Volkshochschule nachholen. Die Kosten belaufen sich dabei auf teilweise bis zu 4.000 Euro. Für viele Menschen ist das eine kaum überwindbare Hürde“, weiß sie aus vielen Gesprächen. Bildungsgerechtigkeit bedeutet jedoch, dass jeder Mensch unabhängig von seiner finanziellen Situation die Möglichkeit haben sollte, einen Schulabschluss nachzuholen.

Die beiden engagierten Abendschüler wünschen sich ein Umdenken. „Aus diesem Grund setzen wir uns für die Weiterentwicklung unseres Abendgymnasiums zu einer „Allgemeinbildenden Abendschule“ ein. Diese sollte dann entsprechend nicht nur das Abitur ermöglichen, sondern auch den ESA und MSA staatlich organisiert und kostenfrei anbieten. Langfristig wünschen wir uns ein flächendeckendes Angebot solcher Schulen in Schleswig-Holstein. Dies ist besonders wichtig, wenn man die jährlichen Zahlen der Schulabgänger ohne Ersten Allgemeinen Schulabschluss betrachtet. Seit Jahren steigen diese Zahlen stetig an. Mittlerweile liegt Schleswig-Holstein für das Schuljahr 2024 bei 9,7%, das ist Platz 6 im landesweiten Vergleich.“

Das Flensburger Abendgymnasium ist offiziell eine „Abteilung des Fördegymnasiums Flensburg“

Die Struktur des Abendgymnasiums entspricht der Gliederung der gymnasialen Oberstufe mit drei Jahrgängen. ​Sie beginnt mit der einjährigen Einführungsphase, d. h. dem 11. Jahrgang. Bei weitergehender Vorbildung ist die Einstufung in das erste Jahr der Qualifikationsphase möglich, den 12. Jahrgang. Nach dem 12. Jahrgang können Absolventen die Fachhochschulreife erhalten. Am Ende des zweiten Jahres der Qualifikationsphase, des 13. Jahrgangs, steht dann das Abitur.

Seit 2024 bietet das Abendgymnasium Flensburg, als erstes Abendgymnasium in Schleswig-Holstein, ABI-Flex an. Hier findet nur an zwei Tagen die Woche Präsenzunterricht im 11. und 12. Jahrgang statt, im 13. dann drei Präsenztage. Die weiteren Stunden werden Online bearbeitet.

Das Fördegymnasium in der Elbestraße

Weitere Infos und Kontakt zum Abendgymnasium

Das Sekretariat ist montags, dienstags und donnerstags von 17.30 bis 20.00 Uhr besetzt und unter 0461 - 85 25 07 und abendgymnasium.flensburg@schule.landsh.de erreichbar. Oft können in einem persönlichen Gespräch viele Fragen beantwortet werden.

Wann findet der Unterricht statt?

Der Unterricht findet regulär von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.50 Uhr statt. An einzelnen Wochentagen kann der Unterricht bereits um 17.30 Uhr beginnen. Der Samstag bleibt unterrichtsfrei. Die Ferien stimmen mit den allgemeinen Schulferien in Schleswig-Holstein überein. Ein Unterrichtsabend besteht grundsätzlich aus drei Blöcken von jeweils zwei Unterrichtstunden. Zwischen den Blöcken liegen 10-minütige Pausen. Dreistündige Fächer werden ebenfalls als Einheit betrachtet.

Welche Voraussetzungen müssen künftige Teilnehmer des Abendgymnasiums erfüllen?

Das Mindestalter beim Beginn mit der Einführungsphase beträgt 19 Jahre. Eine Höchstaltersgrenze gibt es nicht. Vor dem Eintritt müssen Absolventen einen Mittleren Schulabschluss (ehem. Realschulabschluss) erworben haben oder einen Abschluss, der diesem gleichgestellt ist.

Sie müssen eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung oder eine insgesamt mindestens zweijährige Berufstätigkeit nachweisen können. Als Berufstätigkeit gilt auch die Führung eines Familienhaushalts. Wehr- und Zivildienst sowie soziales Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst werden auf die Zeit der Berufstätigkeit voll angerechnet. Anerkannte Arbeitslosigkeit kann zum Teil angerechnet werden.

Auch Geflüchtete können am Abendgymnasium aufgenommen werden, sofern sie einen mittleren Schulabschluss und Berufserfahrung nachweisen können. Anerkennung von Dokumenten übernimmt das Ministerium für Schule- und Berufsbildung in Kiel. Sollten keine Originaldokumente vorliegen, kann eine Anerkennung der Abschlüsse ebenfalls durch das Ministerium festgestellt werden.

Wenn einzelne Voraussetzungen (noch) nicht erfüllt sind, lohnt es sich immer, einen persönlichen Beratungstermin am Abendgymnasium zu vereinbaren. Eventuell kann ein Ausnahmeantrag gestellt werden.

Das Flensburg Journal bedankt sich bei Nadine Petersen und Sören Aust für das informative Gespräch

Foto: privat