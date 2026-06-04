Vom 5. bis 6. Juni 2026 findet in der Flensburger Altstadt wieder das Vino & Vibes-Fest statt. Bei dem Event, das bereits zum 2. Mal veranstaltet wird, können Besuchende die Vielfalt des Weins entdecken, kulinarische Köstlichkeiten genießen, Live-Musik erleben und gemütlich bummeln. Schauplatz sind die historischen Höfe Sauermannhof und Käte-Lassen-Hof mit der ansässigen Gastronomie.

Es ist wieder Zeit für Vino & Vibes in Flensburg: Der Sauermann- und der Käte-Lassen-Hof laden am ersten Juni-Wochenende 2026 zur Weinprobe mit genussvollem Rahmenprogramm ein.

Weingenuss, Gaumenschmaus und Musik

Vor der malerischen Kulisse der alten Kaufmannshöfe werden Weine von Winzer:innen aus der Pfalz und aus Württemberg, von der Mosel und der Nahe verkostet, die von den folgenden Weingütern stammen:

● Dienhart Weine

● Kistenmacher & Hengerer

● Forster

● Siggi

● Weinreuter

● Schwarztrauber

● Zehnthof Krüger

Dazu kommen leckere Sauerteig-Pizza von Pizza Renate, knuspriger Flammkuchen von Holm64 und ein vielfältiges Musikprogramm mit regionalen Künstler:innen.

Wann & wo

Vino & Vibes findet statt am:

● Freitag, 5. Juni 2026, 16:00-22:00 Uhr

● Samstag, 6. Juni 2026, 12:00-22:00 Uhr

Das Musikprogramm setzt sich zusammen wie folgt:

● Freitag, 5. Juni 2026, Sauermannhof:

○ 17:00-18:00 Uhr Oskar & Band

○ 18:30-22:00 Uhr Fynn Großmann

● Freitag, 5. Juni 2026, Käte-Lassen-Hof:

○ 16:30-19:00 Uhr Sarah Weiss

○ 19:30-22:00 Uhr Shivan

● Samstag, 6. Juni 2026, Sauermannhof:

○ 12:30-15:00 Uhr Drei vom Harniskai

○ 15:30-18:00 Uhr Christin Ignacio

○ 18:30-21:00 Uhr Fynn & Band

○ 21:00-00:00 Uhr DJ-Beats von elsaido

● Samstag, 6. Juni 2026, Käte-Lassen-Hof:

○ 12:30-15:00 Uhr Theo Klattenhoff

○ 15:30-18:00 Uhr Shivan

○ 18:30-21:00 Uhr Jesper Westergaard

Am Samstag gibt es ab 22:00 Uhr eine Aftershow-Party im Holm62.

Parallel zum Weinfest kann entspannt in der Innenstadt gebummelt werden. Für Besuchende bietet sich so die Möglichkeit, die historischen Höfe und gastronomischen Angebote der Innenstadt Flensburgs in gelöster Atmosphäre kennenzulernen und zu genießen.

Teilnehmende Lokale

Neben den Restaurants lauschig lokal und Pizza Renate im Käte-Lassen-Hof sowie Café & Weinbar Holm62 im Sauermannhof ist der Flensburger Weinladen Weinstall Jensen beteiligt.

Pressemitteilung Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH (TAFF)

Foto: KI generiert