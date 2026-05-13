Ein Fest für die Sinne im Norden!

Steinberg. Wenn die Kulturscheune ihre Tore öffnet und das weitläufige Gutsgelände in frühlingshaftem Glanz erstrahlt, ist es wieder Zeit für eines der Highlights in der Region: Vom 23. bis 25. Mai 2026 lädt Gut Oestergaard jeweils von 10 bis 18 Uhr zum großen Pfingstmarkt ein.

Rund 140 ausgewählte Aussteller präsentieren eine bunte Mischung aus hochwertigem Kunsthandwerk, stilvollen Inspirationen für Haus und Garten sowie regionalen Spezialitäten direkt vom Erzeuger. Ob Unikate für das eigene Heim oder kulinarische Schätze aus der Nachbarschaft – die Vielfalt lädt zum ausgiebigen Stöbern und Verweilen ein.

Auch das Rahmenprogramm verspricht beste Unterhaltung für die ganze Familie. Während das bewährte Oldtime-Jazztrio an allen drei Tagen für die passende musikalische Untermalung sorgt, dürfen sich die kleinen Gäste auf Ponyreiten, spannende Mitmachaktionen auf dem Rasen und Stockbrot am Lagerfeuer freuen. Ein besonderes Highlight erwartet Hundefreunde am Pfingstmontag: Der Deutsche Teckelclub aus Schleswig präsentiert eine beeindruckende Hundevorführung.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben herzhaften Speisen verschiedenster Anbieter lockt das „Bootshaus-Café“ mit duftendem Kaffee und hausgemachten Torten.

Service-Infos:

Eintritt: 7,- € (für Personen ab 16 Jahren).

7,- € (für Personen ab 16 Jahren). Parken: Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden (Behindertenparkplätze direkt an der Hofeinfahrt).

Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden (Behindertenparkplätze direkt an der Hofeinfahrt). Anreise: Auch per Bus (Linie 800, Haltestelle Abzw. Steinberghaff) erreichbar.

Auch per Bus (Linie 800, Haltestelle Abzw. Steinberghaff) erreichbar. Hunde: Angeleinte Vierbeiner sind auf dem Gelände herzlich willkommen.

Genießen Sie die besondere Atmosphäre dieses „Tages des offenen Hofes“ und erleben Sie Pfingsten von seiner schönsten Seite auf Gut Oestergaard.

Der Pfingstmarkt ist die Auftaktveranstaltung einer ganzen Reihe von unterschiedlichsten Angeboten auf Gut Oestergaard. Die 1870 erbaute Kornscheune mit einer gemütlich rustikalen Atmosphäre ist mittlerweile zur Kulturscheune geworden und bietet Musik & mehr an einem historisch geprägten Ort. Vom Pfingstmarkt, über das große Kinder-Sommerfest, der Oldtimer & Kunst bis hin zu verschiedensten Konzerten und dem Weihnachtsbaumverkauf wird jedes Jahr eine große Vielfalt an Veranstaltungen angeboten.

Programme sind im Internet unter www.gut-oestergaard.de zu erhalten.

Außerdem gibt es auf dem Gutsgelände die Möglichkeit Räumlichkeiten im Bootshaus und der Kulturscheune für private Feiern und Firmenevents zu mieten.

Sie finden Gut Oestergaard nördlich der B 199 Flensburg-Kappeln zwischen Steinbergkirche und Gelting. Abzweigung von der B 199 Richtung Norgaardholz/Steinberghaff, nach ca. 100 m rechts abbiegen, von dort liegt Gut Oestergaard etwa 500 m entfernt auf der rechten Seite der Straße.

Pressemitteilung Gut Oestergaard

Fotos: Jörg Lempelius