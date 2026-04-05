„Wünsch dir was“ ist Sascha Grammels jüngste, verrückteste, herrlich skurrile Spritztour ins wohlig-warme, witzig-wilde Bauchredner-Schlaraffenland. Ein rundum lustiger, spielerisch generationsübergreifender Familienausflug ins Blaue oder Grüne, mit Sack und Pack und Hinz und Kunz. Und dem unerschütterlichen Versprechen, dass zum Schluss immer alles wieder gut wird. Dass Träume in Erfüllung gehen, wenn man nur fest genug an sie glaubt. Dass Märchen wahr werden und Kummer und Sorgen ganz sicher wieder vergehen und am Ende immer die Freundschaft, die Liebe, der Mut und die Ehrlichkeit gewinnen.

So können sich eingeschworene Fans wie Grammel-Neueinsteiger also auch bei „Wünsch dir was” auf das volle Puppet-Comedy-Brett freuen! Aber Achtung: Dieses Mal sind unser lieber Sascha „Ich glaube, ich habe grad meinen Text vergessen“ Grammel und seine unvergleichliche Puppentruppe überhaupt nicht mehr zu bändigen. Warum denn auch? „Wünsch dir was“ ist ein kunterbuntes Grammelsurium vom Allerfeinsten! Mit Zuckerguss und Lachmuskelkater-Garantie!

Dienstag, 28.04.2026, 20.00 Uhr

GP Joule Arena, Flensburg

Foto: ©Michael Zargarinejad