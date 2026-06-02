Farben, Formen, Charaktere 

Unter diesem Titel präsentieren zwei Künstlerinnen ihre aktuellen Arbeiten in einer gemeinsamen Ausstellung im C.ulturgut in Flensburg. Trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze entsteht ein spannungsreicher Dialog: Während Ulrike Finster in teils großformatigen Acrylbildern abstrakte, häufig maritim inspirierte Farbkompositionen entwickelt, widmet sich Sussi-Anne Ruppert in überwiegend Mixed-Media-Technik ausdrucksstarken Porträts von Menschen und Tieren, die sie in lebendiger, oft abstrakter Farbigkeit interpretiert.

Beide Positionen eint die intensive Auseinandersetzung mit Farbe, Emotion und Ausdruck. Statt Konkurrenz entsteht ein bewusstes Nebeneinander, das den Besuchenden vielfältige Zugänge eröffnet. Die Ausstellung lädt dazu ein, Kontraste zu entdecken und Gemeinsamkeiten zu spüren.

Aktuell laufend bis 25.06.2026

Jeweils dienstags von 9.00 – 12.00 Uhr und donnerstags von 16.00 – 19.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg