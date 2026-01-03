„Was uns antreibt – Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens“

Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, präsentiert Christoph Jauernig, Autor und multimedialer Erzähler, sein neues Bühnenprogramm „Eintausendmal Lebenssinn“ in der StadtBibliothek Flensburg.

Sinnerfüllung ist eine Hauptzutat für ein zufriedenes Leben. Christof Jauernig, Autor und multimedialer Erzähler, weiß aus eigener Erfahrung wie es sich anfühlt, sie zu verlieren: Als Analyst untersuchte er jahrelang Bankenthemen – bis er merkte, dass diese Arbeit für ihn keinen Sinn mehr machte. Heute, als Autor, widmet er sich nur noch den Fragen, die ihm wirklich wichtig sind.

Was bedeutet Lebenssinn für andere Menschen? Für sein aktuelles Buch „Eintausendmal Lebenssinn“ hat Jauernig über 1.000 Menschen in 66 Städten, auch in Flensburg, dazu befragt. Die eindrucksvollsten und berührendsten Antworten bündelt er zu einem nahbaren Einblick in 59.000 Jahre Lebenserfahrung. Er ordnet die Perspektiven ein und setzt sie in Beziehung zu seiner eigenen Sinnkrise und -findung. Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens – bundesweit gesammelt, live präsentiert in einer multimedialen Show.

Wie bereits sein Vorgängerprogramm „Eintausendmal Lebensglück“, das 2023 in Flensburg gezeigt wurde, macht Christof Jauernig auch „Eintausendmal Lebenssinn“ live zu einem stimmungsvoll-meditativen Erlebnis. Er verbindet erzählerische und lyrisch-poetische Texte mit großformatigen Projektionen und eigens von ihm eingespielten musikalischen Untermalungen – ein unverkennbarer Stil, der Herz und Verstand berührt. Jeder Abend wird zu einer Einladung, den eigenen Blick auf die Welt – und sich selbst – ein Stück zu weiten.

Eine offene Fragerunde mit dem Autor bildet den Abschluss.

„Eintausendmal Lebenssinn“ bietet in unruhigen Zeiten Inspiration und neue Perspektiven, die Zuversicht schenken können. Es lädt dazu ein, den eigenen Sinn zu entdecken, zu hinterfragen oder in neuem Licht zu betrachten.

Der Kartenvorverkauf läuft in der StadtBibliothek Flensburg.

Pressemitteilung Stadt Flensburg