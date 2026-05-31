Holtex – seit 55 Jahren in Flensburg

Holtex ist ein – mittlerweile in dritter Generation geführtes – Familienunternehmen, das ein gut ausgewähltes Warensortiment zu günstigen Preisen anbietet.

Gute Ware zum günstigen Preis – das lockte bereits in den Nachkriegsjahren eine interessierte Kundschaft an, als der Lübecker Kaufmann Hermann W. Pohl im Jahr 1949 in der Hansestadt an der Trave einen Textilgroßhandel mit Namen „Norddeutscher Textilgroßhandel“ gründete. Anfangs belieferte er vor allem Händler in der näheren Umgebung mit Textilien aller Art. Das Unternehmen wuchs schnell auf und expandierte, denn die Menschen wollten nach den entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegsjahren endlich wieder neue und schöne Sachen kaufen. Schon im Jahr 1952 firmierte das Familienunternehmen um: Nun hieß man „Holtex“, der Begriff leitet sich von „Holsteinischer Textilhandel“ ab.

In den 60er und 70er Jahren entwickelte sich „Holtex“ stetig weiter zu einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte – bis heute im Jahre 2026:

Das Familienunternehmen bietet heute in sechs Filialen in Schleswig-Holstein und einem Geschäft in Mecklenburg-Vorpommern hochwertige Qualitäts- und Markenmode zu günstigen Preisen an, beschäftigt insgesamt weit über 200 Mitarbeiter.

Holtex kommt in den hohen Norden

In den 1960er Jahren begann im Süden Flensburgs an der Stadtteilgrenze zu Weiche die Umstrukturierung des einstigen Agrargeländes Sophienhof. Die Ansiedlung von Firmen, mit der Firma Holtex als einem der Pioniere 1971, prägte den Wandel von Landwirtschaft zu Gewerbeansiedlung. Holtex war 1971 das erste Unternehmen im damals neuen Gewerbegebiet an der Husumer Straße in Weiche. In einer bewusst schlichten Halle eröffnete man die seinerzeit fünfte Filiale des Unternehmens. Die Idee, ein Einzelhandelsgeschäft in einem Gewerbegebiet – relativ weitab von Wohngebieten, anzusiedeln, war ungewöhnlich und mutig, doch die Flensburger waren neugierig, stellten schnell fest, dass es sich durchaus lohnte, zum Einkaufen zu Holtex zu gehen bzw. zu fahren. Anfangs bot Holtex neben Textilien auch noch Lebensmittel und Drogerieartikel an – doch das Sortiment im einstigen Warenhaus wandelte sich bald immer mehr hin zu vielfältigen Bekleidungsartikeln wie Textilien, Oberbekleidung, Schuhe, Schmuck und Uhren.

Das etwas andere Geschäft

Stets ging es bei Holtex familiär zu, die Beschäftigten fühlten sich im Familienbetrieb genauso wohl wie die Kundschaft, und es entwickelte sich im Laufe der Jahre eine gedeihliche Beziehung zu vielen Flensburgern, die sich im Laufe der Jahre zu Stammkunden entwickelten. Man wurde und wird stets gut und kompetent beraten, teilweise „schnackt wi uk in Plattdüütsch“, wie uns die Filialleiterin verrät.

Und sie ergänzt: „Wir bieten in unserem großräumigen Geschäft Mode für den kompletten Menschen – sozusagen von Kopf bis Fuß“, schmunzelt sie. „Großen Wert legen wir neben der normalen Freizeitbekleidung auch auf die sogenannte Festtagsbekleidung – etwa für Konfirmationen, Hochzeiten, Taufen, Schulabschlussfeiern. Aus solchen Anlässen kommen auch viele angehende Erwachsene zu uns ins Haus, um sich entsprechend einzukleiden.

Wir sind zudem bekannt für Qualitätsware zu günstigen Preisen – ein Konzept, das sich bewährt hat. Die Markenvielfalt ist riesig, neben Markenartikeln wie Camp David, Bugatti, Tom Tailor oder Mac und bei den Schuhen von Gabor, Skechers und Rieker haben wir auch Eigenmarken im Angebot – das wissen die Kunden sehr zu schätzen, neben der guten Beratung durch unser geschultes Fachpersonal.“

Wir empfehlen

Dem ist nichts hinzuzufügen: Unsere Empfehlung lautet also „Auf zu Holtex!“ Was dafür spricht? Anlässlich des Jubiläums gibt es attraktive Rabatte, und für diejenigen, die bisher noch nicht Stammkunden bei Holtex sind, nennen wir weitere Vorteile eines Einkaufs in diesem bemerkenswerten Textilgeschäft: Holtex ist leicht zu erreichen, liegt zudem sehr zentral, ausreichend kostenfreie Parkplätze sind in genügender Zahl direkt vorm Eingang vorhanden. Selbst mit dem ÖPNV ist der Weg sehr einfach, in unmittelbarer Nähe sind entsprechende Haltestellen vorhanden.

Holtex Flensburg

Am Sophienhof 2, 24941 Flensburg

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 09:30 – 18:00 Uhr, Sa: 09:30 – 15:00 Uhr