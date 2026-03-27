Liebe Leserin, lieber Leser,

was haben wir uns auf diese Zeit gefreut: Der ersehnte Frühling 2026 ist endlich da! Wir merken es seit geraumer Zeit an der bereits höherstehenden Sonne, die hellen Tage gehen nun – nicht zuletzt wegen der jetzt bevorstehenden Zeitumstellung auf die Sommerzeit – in den Abend hinein und es fühlt sich sogar endlich wieder wärmer an, wenn man das Haus verlässt.

Auch an die Jahreszahl 2026 haben wir uns mittlerweile gewöhnt, kaum noch jemand schreibt die „2025“ versehentlich in ein aktuelles Datum. Der eben beendete Winter war ja mal wieder – nach gefühlt zehn Jahren – einer, der seinen Namen tatsächlich verdiente. Nun wünschen wir uns aber auch einen Bilderbuch-Frühling!

Der Monat April hält bereits einige terminliche Highlights bereit: Der diesjährige Frühjahrsmarkt auf der Exe findet vom 27. März bis zum 6. April 2026 statt. Gleich am ersten kompletten April-Wochenende feiern wir auch schon das Osterfest. In diesem Zusammenhang sind in diesem Jahr selbstverständlich wieder unterschiedliche Veranstaltungen in Flensburg und Umgebung geplant, allen voran natürlich die traditionellen Osterfeuer. Und während die Schulkinder die etwas mehr als zwei Wochen andauernden Osterferien (26.03.2026 bis 10.04.2026) garantiert genießen werden, verbringen viele von uns die Feierabende hoffentlich bei bestem Frühlingswetter mit Beschäftigungen, die wir im Winter oft vermisst haben: längere Aufenthalte im Freien ohne zu frieren, Spaziergänge in luftiger Kleidung und mit wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht, ein schöner Gedanke!

Die Welt-Lage gibt aktuell wenig Anlass zur Freude, und auch in unserem beschaulichen Flensburg spüren wir überall durch regelmäßige Preissteigerungen – nicht nur an den Zapfsäulen – die vielfältigen Krisen auf unserem Planeten. Wer aktuell in Flensburg mit dem Auto oder dem ÖPNV von „A“ nach „B“ möchte, muss sich auf den meisten Strecken in Geduld fassen – die Zahl der langfristigen und zeitraubenden Baustellen hat im Stadtgebiet spürbar zugenommen.

Auch in dieser 282. Journal-Ausgabe haben wir für Sie wieder interessante und informative Beiträge und Inhalte zusammengestellt. Wir stellen einen sozial engagierten Flensburger Kopf vor, in „Straßen und Stadtteile“ kommt ein sehr unternehmungslustiges Ehepaar zu Wort, wir präsentieren auf unseren Handball-Seiten einen wichtigen Unterstützer an der Seitenlinie. Unser OB Dr. Geyer stellt Ihnen eine erfolgreiche, aber weitgehend unbekannte hiesige Institution vor, wir sind mal wieder „Mittendrin“, und weitere Berichte, Veranstaltungstipps, Termine usw. runden unser Magazin ab.

Werte Leserinnen und Leser: Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und einen guten Start in den April!

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