Ein Unternehmen ehrt seine langjährigen Mitarbeiter

Als Familienunternehmen blickt Emil Frey auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Aus gelebter Tradition verlieren die heutigen Verantwortlichen die menschlichen Werte der Gruppe nie aus den Augen. Das gilt natürlich auch für die Flensburger Niederlassung in der Osterallee 207, ein längst im Norden etabliertes Autohaus, das gefühlt schon immer für die Marken der VW-Gruppe in der Region bekannt war und ist.

„Wir erkennen unsere Verantwortung für unsere Kunden und unsere Produktpalette, doch auch die Wertschätzung für unsere aktuell rund 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, weiß Jannika Tempelmann, im Flensburger Haus des Unternehmens als Verkaufsleitung Neuwagen verantwortlich. „Allein in den Jahren 2021 und 2022 begingen und begehen bei uns im Hause 13 geschätzte Kollegen und Kolleginnen ein „rundes“ Arbeitsjubiläum; selbstverständlich weiß die Hausleitung das auch entsprechend zu würdigen“, hält die Abteilungsleiterin große Stücke auf die treuen Kollegen.

„Wir konnten im Vorjahr wegen der Corona-Krise keine Jubiläumsfeiern veranstalten, in 2022 war es anfangs auch noch nicht angebracht, doch angesichts immer wieder anderer und neuer weltweiter Krisen und Herausforderungen werden wir nun endlich die langjährigen Mitarbeiter in einer besonderen Feier würdigen und auszeichnen.“ Und sie ergänzt in dem Zusammenhang: „Es ist augenblicklich schwierig, Nachwuchskräfte für viele Berufe zu gewinnen. Wir wollen den jungen Menschen, die kurz vor einer Berufsausbildung stehen, unseren Betrieb präsentieren als modernes und zeitgemäßes Autohaus, in dem motivierte Schulabgänger garantiert eine fundierte Ausbildung erhalten in einem harmonischen und motivierten Arbeitsumfeld!“, ist sich Jannika Tempelmann sicher, die richtige Ansprache für junge Menschen und künftige Mitarbeiter gefunden zu haben.

Zahlreiche Mitarbeiter feiern ein rundes Jubiläum

„Urgestein“ Holger Schütz – 45 Jahre

Von den insgesamt 13(!) Kollegen, die im oben genannten Zeitraum eine „runde Jahreszahl“ an Betriebs-zugehörigkeit erreicht haben, waren immerhin acht im Hause, als wir zur Präsentation vor Ort weilten. Die Spannbreite reicht bei den Jubilaren von 10 Jahren aufwärts bis zu einer Betriebszugehörigkeit von 45(!) Jahren – eine fürwahr stolze Zahl.

Der Kollege mit den genannten 45 Jahren heißt Holger Schütz: „1977 habe ich in diesem Autohaus meine Lehre begonnen, habe hier den kaufmännischen Berufszweig von Grund auf erlernt – damals noch im Autohaus Thurner. Mittlerweile umfasst mein Tätigkeitsfeld viele Bereiche, die Buchhaltung, Rechnungsabteilung, eigentlich alles Mögliche im administrativen Sektor“, blickt Holger Schütz auf ein langes, erfolgreiches, nie langweilig werdendes Berufsleben zurück. Seine Ehefrau Sybille Schütz fehlt heute leider, sie gehört auch zu den Jubilaren und kann stolz auf immerhin 40 Jahre Betriebszugehörigkeit in diesem Hause zurückblicken.

Holger Schütz

Volker Wohnerau – 30 Jahre

Auch dieser Kollege kann auf ein langes und abwechslungsreiches Arbeitsleben zurückschauen, ist 1991 hier im Hause angefangen. „Ich habe hier im Autohaus erfolgreich in der Werkstatt mein Handwerk gelernt und dort einige Jahre gearbeitet, mich allerdings später innerbetrieblich umorientiert. Aktuell sitze und arbeite ich in der hiesigen Zentralen Rechnungsabteilung im ersten Stockwerk. Ein möglicher Wechsel des Arbeitgebers stand für mich nie zur Debatte, denn wir sind hier im Hause schon immer ein tolles Team, die Arbeit ist zudem abwechslungsreich und macht somit auch heute noch Spaß.“

Volker Wohnerau

Karsten Tessmer – 30 Jahre

Das berufliche Umfeld für diesen Jubilar ist der Werkstattbereich. „Meine Zeit hier im Hause begann im September 1992; in den zurückliegenden drei Jahrzehnten habe ich an unzähligen Arbeitsaufträgen unter, neben und auf der Hebebühne sowie an sämtlichen Plätzen der Werkstatt mitgewirkt. Die Arbeit ist heute noch genauso spannend wie am ersten Tag, die vielen Modelle, die unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Baujahre der Autos sind eine permanente Herausforderung, ein breites Spektrum an Kraftfahrzeugen, gute und regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen“, lautet der Kommentar von Karsten Tessmer.

Karsten Tessmer

Manfred Diedrichsen – 20 Jahre

Manfred Diedrichsen ist der aktuelle Leiter der Werkstatt. „Das ist ein anspruchsvoller Job“, weiß der Jubilar. Die ersten 7 Jahre bei der Unternehmensgruppe verbrachte er in Rendsburg, seit nunmehr 13 Jahren ist er im hohen Norden zu Hause, und weiß seinen Job und den Arbeitgeber zu schätzen. „Die Tätigkeit ist anspruchsvoll, sie fordert den ganzen Mann, doch ich habe ein gutes Team um mich herum, das Betriebsklima ist hervorragend, es kommen immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen auf uns in der Werkstatt zu. So kann man nur hoffnungsfroh und voller Erwartung in eine gute Zukunft hier im Hause schauen.“

Manfred Diedrichsen

Hans-Georg Bohl – 20 Jahre

Er ist ein „alter Hase“ bei Volkswagen! „Seit 40 Jahren arbeite ich bereits für VW und seine Ableger“, lächelt Hans-Georg Bohl. „Davon jetzt etwas über 20 Jahre im Flensburger Autohaus in Mürwik. Seit dem 01.05.2002 bin ich hier in Lohn und Brot, und habe bisher noch nicht einen Tag diesen Schritt bereut. Hier herrscht stets eine gute Atmosphäre, ein angenehmes Betriebsklima: Es passt einfach alles für mich zusammen!“

Hans-Georg Bohl

Kai Brodersen – 15 Jahre

Kai ist seit dem „Sommermärchen“, seit Mitte April 2006 Mitglied des Werkstatt-Teams im Hause. „Man lernt auch nach 15 Jahren Betriebs-zugehörigkeit immer noch Neues, ständig kommen neue Modelle dazu, wie die E-Fahrzeuge oder auch neuerdings die Wohnmobile bzw. Caravans. So bleibt die Arbeit ständig spannend und herausfordernd“, weiß Kai Brodersen die Tätigkeit besonders zu schätzen.

Kai Brodersen

Stefan Hiller – 15 Jahre

Die Werkstatt-Mannschaft ist bei den Jubilaren mit 5 Männern gut vertreten, auch Stefan Hiller ist Teil dieser Crew. Er kann alles, was seine vier Mitstreiter über den Job in der Werkstatt berichten, nur nachdrücklich unterstreichen. „Mit dieser Mannschaft könnten wir Berge versetzen“, meint er augenzwinkernd. „Na gut, es reicht wohl auch, wenn wir unseren Job weiterhin in der gewohnten Qualität machen und gute Arbeit abliefern.“

Stefan Hiller

Thorsten Krabbe – 10 Jahre

Die 10 Jahre, die Thorsten Krabbe hier im Hause verbracht hat, sind nur der zweite Teil seines bisherigen Berufslebens. „Ich habe bereits von 1987 bis 1990 hier Kfz-Mechaniker gelernt, anschließend bei der Bundeswehr gedient, mich mehrere Jahre lang in anderen VW-Häusern weitergebildet, 1995 den Meister gemacht!“ Seit 2012 ist er wieder im Flensburger Haus tätig, steht hier mittlerweile seit 10 Jahren als Serviceberater seinen Mann.

Ebenso wie seine Kollegen schätzt auch er das ausgesprochen gute Betriebsklima und die abwechslungsreiche Tätigkeit. Das wird ihm zudem von zahlreichen Kunden, darunter viele Stammkunden, regelmäßig zurückgespiegelt.

Fünf weitere Jubilare begehen aktuell ebenfalls Firmenjubiläen: Die bereits erwähnte Sybille Schütz ihr 40jähriges Jubiläum, Wolfgang Müller ist seit 35 Jahren im Team, Britta Subbke ihr 30., Michaela Medias seit einem Vierteljahrhundert, Alexander Petersen sein 15jähriges Dienstjubiläum.

Thorsten Krabbe

Ausblick

Jannika Tempelmann freut sich mit allen geehrten Kolleginnen und Kollegen, kommentiert die Veröffentlichung der Dienstjubiläen mit dem allseits bekannten Zitat: „Tue Gutes und rede drüber“.

Dem kann man sich nur anschließen und hoffen, dass die große Zahl von langjährigen Mitarbeitern jüngere Menschen, die vor der Wahl ihres künftigen Arbeitsplatzes stehen, dazu ermutigt und motiviert, sich bei der Emil Frey Küstengarage GmbH um einen attraktiven Ausbildungsplatz bzw. eine Arbeitsstelle zu bewerben!

Text: Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte