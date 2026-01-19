Das neue Kursprogramm der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. unterstützt Krebspatient*innen und ihre Angehörigen dabei, aktiv mit der Erkrankung umzugehen. In Flensburg beginnt der erste Kurs am 4. Februar.

Eine Krebserkrankung fordert den Menschen viel ab – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Um die innere Balance wiederherzustellen und neue Energie zu tanken, können sanfte Bewegungen und achtsame Selbstfürsorge helfen – der Kurs „Zurück zu mir – Yogatherapie zur Stärkung und Regeneration“ ab 4. Februar bietet genau das. Den Kopf freikriegen und der Kreativität freien Lauf lassen können die Teilnehmenden beim Töpfern am 12. März. Eine willkommene Auszeit ist auch das gemeinsame Singen, welches ab 4. Mai angeboten wird.

Darüber hinaus bietet die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. verschiedene Online-Kurse an: Yoga-Atemübungen für Patient*innen und Angehörige startet am 10. Februar, der Fatigue-Onlinekurs am 23. März, Therapeutisches Schreiben am 16. Mai und Gedächtnistraining am 19. Mai.

Alle Kurse sind kostenfrei. Eine Übersicht aller Termine und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es online unter www.krebsgesellschaft-sh.de/termine/kategorie/kurse-workshops, oder per E-Mail an anmeldung@krebsgesellschaft-sh.de

Foto: Pexels/AnastasiaShuraeva