Bohrmaschine, Akku-Schrauber, Schleifgerät – Multifunktionswerkzeuge bündeln mehrere Funktionen in einem Gerät. Sie sparen Platz, reduzieren die Anschaffungskosten und erleichtern Heimwerkerprojekte, sei es beim Möbelaufbau, Renovieren oder kleineren Reparaturen. Gleichzeitig bergen leistungsstarke Geräte Risiken, wenn sie unsachgemäß eingesetzt werden. TÜV SÜD-Produktexperte Julian Kroeber erklärt, worauf Verbraucher beim Kauf, in der Anwendung und bei der Pflege achten sollten, um sicher und effizient zu arbeiten.

Leistung und Einsatzmöglichkeiten

Die Leistung ist ein entscheidender Faktor für den effektiven Einsatz von Multifunktionswerkzeugen. Wer regelmäßig hartes Material bearbeitet oder größere Projekte umsetzt, sollte kabelgebundene Geräte oder Akkus mit hoher Kapazität wählen:

Am Markt gängige Kabelgeräte haben eine elektrische Leistungsaufnahme zwischen 600 und 1.200 Watt. Geräte in diesem Bereich eignen sich für die Bearbeitung von Holz, Metall oder Kunststoff in normaler Stärke. Höhere Wattzahlen erhöhen die Stabilität der Drehzahl unter Last.

haben eine elektrische Leistungsaufnahme zwischen 600 und 1.200 Watt. Geräte in diesem Bereich eignen sich für die Bearbeitung von Holz, Metall oder Kunststoff in normaler Stärke. Höhere Wattzahlen erhöhen die Stabilität der Drehzahl unter Last. Akku-Geräte arbeiten typischerweise mit 12-18 Volt. Entscheidend ist hier zusätzlich die Akkukapazität (Ah). Ein Akku mit mindestens 2 Ah sorgt für längere Arbeitseinsätze, während leistungsstarke 4- bis 5-Ah-Akkus selbst bei anspruchsvollen Aufgaben konstant bleiben. Auch die Ladezeit und die Möglichkeit, Akkus innerhalb eines Gerätesystems zu wechseln, können im Alltag eine wichtige Rolle spielen.

Flexibilität durch Aufsätze

Multifunktionswerkzeuge, die auch als oszillierende Multitools bezeichnet werden, arbeiten mit schnell schwingenden Bewegungen. Damit lassen sich unterschiedliche Materialien präzise schneiden, schleifen oder schaben. Ihre wahre Stärke liegt in ihrer Vielseitigkeit, die vor allem durch das passende Zubehör entsteht. „Die Aufsätze müssen sich einfach und sicher wechseln lassen, damit das Gerät schnell für Bohren, Schrauben, Schleifen oder Sägen einsatzbereit ist“, sagt der Produktexperte. Vor dem Kauf lohnt es sich zu prüfen, ob das Gerät alle gewünschten Aufgaben abdeckt und ob Ersatzaufsätze verfügbar sind, damit es langfristig flexibel eingesetzt werden kann. Zudem ist es sinnvoll zu prüfen, ob das Zubehör mit Systemen anderer Hersteller kompatibel ist oder ob ein spezielles Aufnahmesystem benötigt wird. Auch die Aufbewahrung sollte bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden. Praktische Boxen oder Koffer halten das Zubehör geordnet und schützen die Aufsätze vor Beschädigungen.

Ergonomie und Komfort

Damit die Arbeit mit Multifunktionswerkzeugen präzise und angenehm bleibt, spielt die Ergonomie eine zentrale Rolle. Die Griffe sollten rutschfest und ergonomisch geformt sein und idealerweise über eine leichte Vibrationsdämpfung verfügen, um Ermüdung auch bei längeren Einsätzen zu reduzieren. Das Gewicht des Geräts ist ebenfalls entscheidend: Akku-Werkzeuge liegen in der Regel zwischen 1,5 und 3 kg – leicht genug für längeres Arbeiten. Schwerere Geräte bieten dagegen mehr Stabilität, können aber schneller ermüden. Gut platzierte Bedienelemente wie Drehzahlregler oder Drehrichtungsschalter erleichtern die Steuerung und sorgen dafür, dass Handgriffe und Schalter intuitiv erreichbar sind. Auch die Lautstärke kann ein Komfort- und Sicherheitsfaktor sein, da leisere Geräte die Belastung bei längeren Arbeiten reduzieren.

Sicherheitsmerkmale

Da Multifunktionswerkzeuge Strom und mechanische Energie kombinieren, spielt die Sicherheit eine zentrale Rolle. „Geräte sollten über stabile Gehäuse, Kabelzugentlastung, spritzwassergeschützte Bedienelemente sowie Sicherheitsabschaltungen verfügen. Akku-Modelle benötigen zusätzliche Schutzmechanismen gegen Überladung und Überhitzung“, fasst Julian Kroeber zusammen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie eine elektronische Bremse oder eine automatische Abschaltung erhöhen den Schutz, wenn das Gerät losgelassen wird, und sorgen dafür, dass Heimwerkerprojekte sicher umgesetzt werden können. Beim Arbeiten empfiehlt es sich außerdem, eine Schutzbrille zu tragen und – insbesondere bei Schleifarbeiten – auf geeigneten Atemschutz gegen Staub zu achten.

Pflege und Wartung

Damit das Gerät lange zuverlässig arbeitet und sicher bleibt, ist regelmäßige Pflege entscheidend. Lüftungsschlitze und Bürsten sollten stets sauber gehalten werden, damit der Motor nicht überhitzt und seine volle Leistung behält. Akkus müssen korrekt gelagert werden – trocken und bei moderaten Temperaturen – um Schäden und Leistungseinbußen zu vermeiden. Verschleißteile wie Bohrer, Bits oder Kohlebürsten sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf ersetzt werden, damit das Gerät weiterhin effizient arbeitet. Auch eine regelmäßige Sichtprüfung auf beschädigte Kabel, lockere Aufsätze oder ungewöhnliche Geräusche kann helfen, Defekte frühzeitig zu erkennen.

Geprüfte Qualität erkennen

Prüfzeichen wie das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit oder das TÜV SÜD-Oktagon bieten Verbrauchern eine Orientierung beim Kauf. Sie bestätigen, dass Geräte mechanisch stabil, elektrisch sicher und zuverlässig arbeiten.

Pressemitteilung TÜV SÜD

Bildrechte: TÜV SÜD Fotograf: Conny Kurz