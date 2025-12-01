Nach einer mitreißenden Sommertour 2025 lädt das Flensburger Vokalensemble Real Life unter der Leitung von Ronald Balg nun zu einem musikalischen Winterlauschen ein.

Mit einer fein abgestimmten Mischung aus bewegenden, beschwingten und herzerwärmenden Winter- und Weihnachtsliedern entführen die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum in eine Welt aus Klang und Gefühl. Bekannte Melodien treffen dabei auf selten gehörte Schätze – und manchmal darf auch einfach mit gesummt oder mitgesungen werden.

Real Life versteht es, mit seiner lebendigen und authentischen Vortragsweise Nähe zu schaffen: Zwischen Bühne und Publikum entsteht jene besondere Wärme, die selbst kalte Wintertage vergessen lässt. So wird das Konzert zu einer Einladung, für einen Moment innezuhalten, den Alltag hinter sich zu lassen – und sich von Musik tragen zu lassen, wie von einem sanften Schneefall im Schein der Lichter am Abend.

Termine:

Freitag, 05.12.2025, 18.00 Uhr, Dänische Kirche, Berghofstr. 10, Harrislee

Samstag, 06.12.2025, 17.00 Uhr, Andersen-Hüs, Klockries 64, Risum-Lindholm

Sonntag, 07.12.2025, 18.00 Uhr, Ev. Dorfkirche, An der Kirche, Kropp

Freitag, 12.12.2025, 19.00 Uhr, Ev. Kirche, St. Laurenzius, An der Kirche 1, Munkbrarup

Samstag, 13.12.2025, 18.00 Uhr, Ev. Kirche, Kirchberg 3, Handewitt

Dienstag, 23.12.2025, 18.00 Uhr, Diako Kirche, Marienhölzungsweg 2, Flensburg

Foto: Ernst Damm