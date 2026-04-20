„Breakin‘ Mozart” ist das Herzensprojekt von Opernregisseur und Dirigent Christoph Hagel, das er gemeinsam mit den zweifachen Breakdance-Weltmeistern von DDC Entertainment ins Leben rief. Die DDC, die unter anderem schon mit Will Smith auftraten und vor Barack Obama performten, sind als wahre Meister ihres Fachs bekannt. Sie verbinden ihre explosiven Moves mit der zeitlosen Eleganz von Mozarts Musik, live dargeboten von einem Pianisten und Orchesterversionen.

Das Publikum kann sich auf ein faszinierendes Crossover-Feuerwerk freuen, bei dem sich die eleganten Klänge des Klaviers mit wummernden Beats, Funky Mozart und Rocking Amadeus vermischen. Die Choreografien der DDC-Tänzer sind ein visuelles Spektakel, das die Dramatik und Lebensfreude von Mozarts Kompositionen auf eine völlig neue Art und Weise interpretiert. Egal, ob zur „Zauberflöte” oder zur „Kleinen Nachtmusik” – die Performance ist ein Fest für Augen und Ohren, das sowohl Klassikliebhaber als auch Breakdance-Fans gleichermaßen begeistert.

Mittwoch, 29.04.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg