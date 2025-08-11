FLENS & FANS – Flensburger Brauerei setzt kulturelle Tradition mit Coverbandfestival fort

Am Samstag, den 30. August 2025, verwandelt sich das Gelände der Flensburger Brauerei zum 19. Mal in einen Hotspot für Musik- und Bierliebhaber: Das FLENS FESTIVAL 2025 geht in die 19. Runde und verspricht wie gewohnt einen unvergesslichen Abend in einzig-artiger Atmosphäre vor der Kulisse der Kultbrauerei. Drei energiegeladene Coverbands, sowie erstmalig eine Blaskapelle sorgen für beste Unterhaltung und garantieren ein Event voller Lebensfreude, guter Musik und echtem Küstenflair.

Da wo sonst das rege Brauereileben tobt, wird auch in diesem Jahr, mit der Flensburger Brauerei als Gastgeber, für eine einzigartige Festivalatmosphäre unter freiem Himmel gesorgt. Was längst zum festen Highlight geworden ist, geht in die nächste Runde: Das Brauereigelände wird für einen Abend zur stimmungsvollen Open-Air-Location. Alle, die das Brauereifeeling, die Musik und die Stimmung live erleben wollen, sind hierbei herzlich willkommen – ganz egal ob eingefleischte FLENS Fans oder Neugierige und ob jung oder alt. Ihr wollt tanzen, schunkeln und mitsingen? Unbedingt – denn für die musikalische Stimmung ist bestens gesorgt:

FLENSBURGER STADTBLÄSER

Die Flensburger Stadtbläser sind ein vielseitiges Blasorchester mit rund 30 aktiven Musikerinnen und Musikern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 als Ensemble der Musikschule Flensburg begeistern sie ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Repertoire. Dieses reicht von mitreißenden Pop- und Rock-Medleys bis hin zu stimmungsvoller Film- und Musicalmu-sik. Unter der musikalischen Leitung von Ivo Igaunis schaffen sie unvergessliche musikali-sche Momente bei regionalen Veranstaltungen und internationalen Konzertreisen.

DIE ANDERSONS – Ned, Ted & Brad aus Salt Lake City, Utah

Drei Karohemden, zwei Akustikgitarren, ein Cajon. Die ultimative Party-Power! Das sind Die Andersons! Egal ob vor Scooter, Eisbrecher oder Thomas Anders – Die Boys heizen mächtig ein. Ganz gleich ob vor 50 oder 5000 Zuschauern. Die Jungs geben Vollgas und das mit den größten Hits der letzten Jahrzehnte. Von „Sweet Home Alabama“ bis „Wonderwall“, von „Griechischer Wein“ bis „Westerland“, hier bekommt ihr bei ihnen musikalisch ins Gesicht!

DECOY

Ausgestattet mit Drums, Keyboards, Gitarren sowie Sängerin und Sänger ist DECOY mehr als eine Coverband – sie ist ein Top-Act für Highclass Events, Festivals, Stadtfeste und alles, was Stimmung machen soll. Mit authentischer Performance und musikalischer Qualität liefert DECOY perfektes Entertainment. Die Bandmitglieder brin-gen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Thomas D., Angelo Kelly, Va-nessa Mai und Clueso mit. Ihr Repertoire reicht von Pop, Rock, Soul und Disco bis hin zu Klassikern der letzten 30 Jahre.

THE STARS OF ROCK

Die Band bringt die größten Hits von Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Pink Floyd, Bon Jovi, Deep Purple & Co. in einer Rock Show zurück auf die Bühne, die neue Maßstäbe im Tribute-Bereich setzt. Sieben Profimusiker, die teils mit Originalen auftraten, liefern Classic Rock auf Weltklasse-Niveau – authentisch, energiegeladen und mit imposanter Lichtshow. Ein mitreißendes Tribute-Erlebnis, das die Legenden der 70er und 80er Jahre lebendig hält!

Die Währung des Abends ist wie gewohnt der FLENS Taler. Diese sind ab sofort im Plop Shop erhältlich. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es zusätzliche Tauschstationen für die Kurzentschlossenen.

Tickets für das FLENS FESTIVAL 2025 gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Plop-Shop der Flensburger Brauerei (Munketoft 12, 24937 Flensburg | Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13:00 bis 18:00 Uhr und Samstag 13:30 bis 18:30 Uhr), online unter www.plop-shop.de oder www.eventim.de und vor Ort an der Abendkasse.

Ab 16:30 Uhr öffnet sich das Veranstaltungsgelände zum 19. Mal für das FLENS Festival 2025. Die Show auf der Bühne beginnt um 18:00 Uhr.

Pressemitteilung förde show concept