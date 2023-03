Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, die uns viel abverlangt: Wir werden mit einem Weltgeschehen konfrontiert, das uns manchmal die Zukunft in einem nicht so lebenswerten Zustand präsentiert. Da ist es umso wichtiger, dass der Alltag uns Sicherheiten bietet, wir uns trotz aller Unwägbarkeiten des Lebens wohl und sicher fühlen können. Die dunkle Jahreszeit, der Winter, ist für viele so ein Stimmungsdämpfer, doch es geht allmählich wieder bergauf in Richtung Frühling: Die Tage werden bereits spürbar länger.

Apropos Frühling: Spätestens im Monat März blicken wir optimistisch nach vorn, werden aktiver, denken daran, den Garten auf Vordermann zu bringen, Balkon und Terrasse „aufzuklaren“. Und was ist mit unserem fahrbaren Untersatz, unserem Wagen, des Deutschen „liebstes Kind“?

Fit für den Frühling

„So lautet das Motto unserer hauseigenen Werkstatt“, informiert uns Lasse Sand-Jensen vom Autohaus Sand Jensen. Für viele Autofreunde, die sich für neuwertige Fahrzeuge sowie Qualität begeistern und dafür nicht ganz so tief in ihr Portemonnaie greifen möchten, ist das Autohaus Sand Jensen in Flensburg längst ein fester Begriff. Gerade jetzt bei den hohen Preisen für Energie, die ja auch das Autofahren erheblich teurer werden lassen, ist es gut zu wissen, dass es in unmittelbarer Nähe die Möglichkeit gibt, qualitativ passende und/oder auch hochwertige EU-Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen erwerben zu können. Doch ist der Verkauf von Autos längst nicht die einzige Fachkompetenz, die das Autohaus Sand Jensen auszeichnet.

Die Wurzeln des Autohauses liegen in Dänemark. Per Sand Jensen erkannte das große Potenzial im Importgeschäft mit hochwertigen Gebrauchtfahrzeugen und gründete 1969 eines der heute größten Autohäuser Dänemarks in Silkeborg: „Sand Jensen Automobiler A/S“. Da Stillstand eher Rückschritt bedeutet, dauerte es auch nicht sehr lange, bis man expandierte, so zog es die Sand Jensen GmbH bereits 2001 nach Flensburg – der Rest ist bekannt!

Die dänischen Wurzeln spürt man im gesamten Komplex des hiesigen Autohauses, das „Hyggelige“ ist bei allen Mitarbeitern Teil ihrer DNA, es geht entspannt, fröhlich und freundlich in allen Abteilungen zu.

Service auf dänische Art

Nicht nur die Menschen, auch das Auto möchte pfleglich, nett und persönlich behandelt werden (für viele Autobesitzer hat ihr Gefährt und täglicher Begleiter ja auch eine Seele). „Dem tragen wir natürlich gern Rechnung“, ergänzt Lasse Sand-Jensen augenzwinkernd. Bei Sand Jensen steht auf der Agenda „Service auf dänische Art“. Die Kunden sollen sich wohlfühlen – die Fahrzeuge auch. Die hauseigene Werkstatt bietet neben selbstverständlicher Fachkompetenz einen ausgezeichneten Service, gepaart mit ihrer stets freundlichen Art, denn die Mitarbeiter beherzigen immer den Grundsatz: Es geht stets um das Wohl des Kunden – und das Wohl seines Autos. Unsere Mitarbeiter in der Werkstatt sind für alle Marken ausgebildet, sind ausgewiesene Profis für die Marken BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi und Skoda, Peugeot, Citroen …

Empfehlung

Jedem potentiellen Neukunden und Autofreund in Flensburg und Umgebung raten wir:

Autohaus Sand Jensen in Flensburg – komm vorbei! Der Fahrspaß beginnt nun einmal mit guter Beratung, einem entspannten und angenehmen Verkaufsgespräch – und nicht zuletzt einer regelmäßigen Begleitung durch das lange Autoleben des Kundenfahrzeugs. In den nächsten Wochen ist die hauseigene Werkstatt gut vorbereitet auf das Thema „Fit für den Frühling“ – der normale Werkstattalltag läuft daneben natürlich wie gewohnt zuverlässig und fachkompetent weiter.

„Das Autohaus Sand Jensen ist sowohl im Werkstattbereich als auch auf dem Verkaufssektor DIE Alternative in unserer Region“, ergänzt Lasse Sand-Jensen. „Wir sind preislich extrem attraktiv, können das leisten, was autorisierte Werkstätten können, zudem haben wir immer rund 200 Fahrzeuge verschiedener beliebter Marken auf Lager – also sind diese sofort verfügbar, ohne jegliche Wartezeit. Zusätzlich bieten wir hohe Rabatte gegenüber den UVP (unverbindlichen Preisempfehlungen) der Hersteller der Neuwagen.“

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Sand Jensen freuen sich auf Ihren Besuch in ihrem wunderschönen und freundlichen Autohaus. Also: Kommen Sie einfach mal rauf „Zur Bleiche“. „Wir sehen uns in den nächsten Wochen: bis bald, Tschüs und farvel!“