Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde
Diese kurze Tour bietet dir einen perfekten Überblick über das Herz von Flensburg und lässt dich die Stadt auf eine ganz neue Weise erleben!
Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8
Termine: 04. Juni, 11.30 - 12.30 Uhr, 09./16. Juni, 14.00 - 15.00 Uhr
Altstadt: Geschichte & Geschichten
Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner. Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten!
Dauer: ca. 1,5 Std.
Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen
Termine: 03./10./17./24. Juni, 15.00 - 16.30 Uhr,
06. Juni, 14.30 - 16.00 Uhr,
21. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr,
27. Juni, 11.30 - 13.00 Uhr
Flensburg – eine erotische Hafengeschichte
Folge uns auf einer spannenden Führung durch die Stadt auf den Spuren der ehemaligen „erotischen Eckpfeiler“ – von der „Roten Laterne“ bis zur alten Dirnenstraße, über die Norderstraße mit der Melody-Bar, bekannt für ihren Schönheitstanz bis zur Erotik-Pionierin Beate Uhse.
Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum
Termin: Donnerstag, 18. Juni, 19.00 - 20.30 Uhr
Flensburg im Weltfokus: Erinnerungen und Perspektiven 80 Jahre nach Kriegsende
Erlebe mit uns eine spannende Stadtführung zum Thema „80 Jahre Kriegsende in Flensburg“. Diese Tour führt an besondere Stätten dieser Stadt, die eine zentrale Rolle in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielten. Erfahre von den entscheidenden Ereignissen, die Flensburg in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückten, und entdecke bedeutende Orte, die mit der Geschichte des Kriegsendes verbunden sind.
Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 Kapitänsweg
Termine: 11./25. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr
Petuh: Fru Hansen vertellt die Flensburger Welt
Schon einmal „Petuh“ gehört – die besondere Sprache an der Flensburger Förde? Die charmante Mundart erlebst du auf dieser Führung durch das Herz der Stadt.
Treffpunkt: Anleger Salondampfer Alexandra/Schiffbrücke
Termin: 02. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr
Höfe, Rum & alte Schiffe
Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.
Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum
Termine: 11./20. Juni, 11.30 - 13.00 Uhr,
28. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr
Flensburgs Geheimnisse – fernab der Altstadt
Entdecke die Fördestadt von einer anderen Seite! Folge uns auf einem Spaziergang über den Museumsberg, vorbei am Idstedt-Löwen bis zur Parkanlage Alter Friedhof und zum Christiansen-Park.
Treffpunkt: Vor der Kirche St. Nikolai/Südermarkt
Termin: 13. Juni, 11.30 - 13.30 Uhr
Mit Petuh-Tante „Emmi Hansen“ auf Altstadttour
Du spazierst durch die südlichen Altstadtgassen, wirfst einen Blick in die Höfe der malerischen Roten Straße und kehrst für eine kleine Köstlichkeit im Marzipanspeicher ein. Nebenbei erfährst du Anekdoten über Flensburger Originale wie Johann Hunnengrieper und den Swatten Jakob. Die Tour endet mit drei kleinen Gaumenfreuden in der Fischmanufaktur.
Treffpunkt: Käte-Lassen-Hof/Holm Nr. 49 – 51
Termin: 23. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr
Rum- & Zucker-Tour
Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern, malerischen Kaufmannshöfen, dem Rumhaus Johannsen und Braasch’s Rumladen.
Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB
Termine: 05./12./19./26. Juni, 14.30 - 16.00 Uhr
Rumgeschichte und südliche Altstadt
Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“.
Treffpunkt: Touristinfo Flensburg, Nikolaistraße 8
Termine: 01./08./15./22./29. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr
Altstadt: Jugendstil & Höfe
Auch Flensburg erstrahlte mit der erblühenden Jugendstilbewegung um 1900 in neuem Glanze. Was hat es mit diesen prachtvollen Bauten auf sich? Auf deinem Weg durch die Altstadt und die Höfe entdeckst du neben der Jugendstilarchitektur die abwechslungsreichen Kulissen Flensburgs. Erlebe die Geschichte der Stadt aus einem neuen Blickwinkel.
Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen
Termin: 06./18. Juni, 11.30 - 13.30 Uhr
Kapitäne, Höfe & Me(e)hr
Begleite uns auf einem Spaziergang und schlüpfe in die Stiefel der Kapitäne. Wieso gibt es ein Kompagnietor in Flensburg und wofür war der Oluf-Samson-Gang bekannt? Lerne Flensburg aus einer ganz anderen Perspektive kennen und erfahre nebenbei etwas über die Handels- und Seefahrtsgeschichte der Stadt.
Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 vom Kapitänsweg
Termine: 13./27. Juni, 14.30 - 15.00 Uhr
Malerisches Kapitänsviertel
Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.
Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB
Termine: 07./14./30. Juni, 14.00 - 15.30 Uhr,
25. Juni, 11.30 - 13.00 Uhr
Streetart entdecken – Stadt neu sehen: NORD:SYD Freiraumgalerie Flensburg!
Flensburg wird zur Leinwand: Erlebe die Highlights der NORD:SYD Freiraumgalerie – eine beeindruckende Sammlung urbaner Streetart im öffentlichen Raum. Die Tour verbindet Kunst, Stadtgeschichte und neue Perspektiven auf Flensburg.
Tour Nord: Richtung Nordertor mit Fokus auf großformatige Murals und historische Bezüge.
Tour Süd: Richtung Klostergang mit Streetart zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.
Treffpunkt: Heiliggeistkirche, Große Straße
Termine: Süd – Do., 04. Juni, 15.00 - 16.30 Uhr,
Nord – Mi., 17. Juni, 15.00-16.30 Uhr
KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:
Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8
24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920
E-Mail: info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de
Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.