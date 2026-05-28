Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, findet zum bereits achten Mal der „Weltfahrradtag“ statt. Dieser besondere Tag wurde am 12. April 2018 von der UN-Vollversammlung in New York als ein offizieller UN-Tag des Bewusstseins über die gesellschaftlichen Vorteile der Fahrradnutzung verabschiedet.

Wie schon im Vorjahr 2025 organisiert der ADFC Flensburg (Teil des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs) eine große Critical Mass zum Weltfahrradtag. Begleitet von Musik und abgesichert durch die Polizei werden am 3. Juni Flensburgs Radfahrer um 18:30 Uhr an der Hafenspitze starten und anschließend das Fahrrad und das Radfahren mit einer 15 km langen Radtour durch die Stadt feiern. Als Besonderheit verlost der ADFC diesmal vier Plätze auf zwei Rikschas unter Flensburgs Politikern. Versorgt mit einem Snackpaket können diese dabei die Stimmung somit hautnah genießen und unmittelbar an dem Event teilhaben.

Critical Mass Veranstaltungen

Sogenannte „Critical Mass“-Veranstaltungen fanden ihren Ursprung im Jahr 1992 in San Francisco und etablierten sich 1997 auch in Deutschland. Eigentlich zufällig und unorganisiert treffen sich dabei die Radfahrer und radeln vermeintlich spontan eine Tour. Ab 16 Teilnehmern greift dabei in Deutschland die Verbandsregelung (§ 27 StVO), d. h. konkret: Fährt die Verbands-Spitze über eine grüne Ampel, darf auch der Rest der Gruppierung die Kreuzung passieren, selbst wenn die Ampel zwischenzeitlich auf Rot springt.

Zur besseren Absicherung ist die Tour am 3. Juni als Demonstration angemeldet. Zur Absicherung wird die Critical Mass damit an der Spitze und am Ende von einem Polizeiauto begleitet.

Wer darf teilnehmen?

Es darf an diesem Event Jede und Jeder teilnehmen! Selbstverständlich freut sich der Veranstalter ADFC Flensburg über eine rege Teilnahme – gern wie etwa im Jahr 2025. Vor einem Jahr erreichte die „Critical Mass“ mit 230 Radfahrern einen neuen Teilnehmerrekord, natürlich hoffen die Organisatoren in 2026 auf eine erneute Steigerung der Teilnehmerzahl.

Treffpunkt

Wir sehen uns am Mittwoch, den 3. Juni 2026, zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr an der Hafenspitze. Bringt neben eurem Fahrrad gern gute Laune mit und zeigt unterwegs den Leuten, wie „geil“ das Fahrradfahren ist und wie viel Spaß es macht, „in die Pedalen zu treten“!

Text: ADFC Flensburg

Foto: Katrin Storsberg