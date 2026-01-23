In der alten Marienburg wird es wieder gemütlich. „Ooltwarrn is nix för Bangbüxen“ ist die Devise und der Titel des neuen Buches des Flensburger Autors Friedrich Thordsen. Seine neuen Geschichten sind schön verpackt zu gut verdaulichen Häppchen und gewürzt mit typisch nordischem Humor. In den teils sehr persönlichen und berührenden Episoden – mal amüsant, mal nachdenklich – nimmt er seine Zuhörer mit auf eine kurzweilige Zeitreise.

Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen wird um Anmeldung per E-Mail an anfito@web.de gebeten.

Freitag, 6.2.2026, 19.00 Uhr

Johannsen-Rum, Marienstraße 6, Flensburg