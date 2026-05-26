Pat Metheny zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Gitarristen des modernen Jazz. Er ist ein Ausnahmemusiker, der technische Meisterschaft, unerschöpfliche Neugier und starken Ausdruck wie kaum ein anderer vereint. Im Juni 2026 kommt der vielfach ausgezeichnete Künstler nach Flensburg.

Der in Lee’s Summit, Missouri, geborene Metheny entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik. Mit acht Jahren begann er, Trompete zu spielen, wechselte jedoch mit zwölf zur Gitarre – dem Instrument, das sein Leben prägen sollte. Bereits mit 15 stand er regelmäßig mit den besten Jazzmusikern Kansas Citys auf der Bühne und entwickelte dort eine musikalische Reife, die weit über sein Alter hinausging. Seinen internationalen Durchbruch feierte Metheny 1974 an der Seite des Vibrafonisten Gary Burton. Schon damals zeichnete sich der individuelle Stil ab, der ihn bis heute unverwechselbar macht: die flexible, beinahe gesangliche Artikulation, ein moderner Improvisationsansatz, der dennoch tief im Jazz verankert bleibt, sowie ein außergewöhnliches rhythmisches und harmonisches Gespür. Kaum ein anderer Gitarrist bewegt sich so selbstverständlich zwischen Genres und Klangwelten. Metheny arbeitete mit Ikonen wie Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Jim Hall, Milton Nascimento oder David Bowie und komponierte für Solo-Gitarre, Ensembles, Orchester, Ballett und sein bahnbrechendes „Orchestrion“-Projekt.

Stets überschritt er stilistische Grenzen und lotete die technischen Möglichkeiten seines Instruments neu aus – ob mit dem Synclavier in den frühen Jahren elektronischer Musik oder mit innovativen Gitarren wie der 42-saitigen Pikasso-Gitarre.

Auch als Pädagoge setzte Metheny Maßstäbe: Mit nur 18 Jahren wurde er jüngster Dozent der University of Miami, ein Jahr später jüngster Lehrer am Berklee College of Music, das ihm 1996 die Ehrendoktorwürde verlieh. Weltweit leitete er Workshops und inspirierte Generationen junger Musikerinnen und Musiker.

Für seine Arbeit erhielt Pat Metheny nahezu sämtliche Ehrungen, die die Jazzwelt zu vergeben hat – darunter 20 Grammy Awards in verschiedenen Kategorien, drei Goldalben sowie die Aufnahme in die DownBeat Hall of Fame. 2018 wurde er zudem als NEA Jazz Master ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung des US-amerikanischen Jazz.

Als leidenschaftlicher Live-Musiker tourt Metheny seit über fünf Jahrzehnten unermüdlich um die Welt und spielt jährlich weit über hundert Konzerte. Auch 2026 dürfen sich Jazzfans und Musikliebhaber auf außergewöhnliche Abende freuen, bei denen Metheny sein beeindruckendes Lebenswerk ebenso eindrucksvoll präsentiert wie seine unveränderte Offenheit für Neues.

Samstag, 06.06.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg