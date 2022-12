Wollten Sie nicht schon immer mal Klavier oder Gitarre spielen können…?

Müsste man nicht mal wieder die Querflöte auspacken und musizieren…? Die Musikschule Flensburg bietet die ideale Möglichkeit, wieder einzusteigen oder ganz neu ein Instrument zu erlernen. Alter oder Leistungsstand spielen dabei keine Rolle. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Wiedereinsteiger – alle Musikinteressierten sind herzlich willkommen. Die ganze Palette der verschiedensten Instrumente steht zur Verfügung.

Wie finde ich mein Trauminstrument?

Welche Instrumente eignen sich besonders für den späten Anfang?

Wer gerne singt, sollte es mal mit Gitarre oder Ukulele versuchen. Mit etwas Geduld kann man schon bald die ersten Lieder spielen. Das macht besonders in einer kleinen Gruppe Spaß. Auch mit Tasteninstrumenten wie z. B. Klavier, Akkordeon oder Keyboard findet man schnell den Einstieg. Natürlich spielt bei der Auswahl auch die Motivation eine große Rolle. Wer den Klang eines bestimmten Instrumentes toll findet, sollte es einfach ausprobieren. Warum also nicht Blockflöte, Querflöte, Saxophon, Klarinette oder Trompete spielen oder mit einem Streichinstrument beginnen. Wer Rock oder Jazz mag, kann natürlich auch Schlagzeug, E-Gitarre oder E-Bass erlernen. Für die meisten Fächer können Instrumente ausgeliehen werden. Deswegen ist ein späterer Instrumentenwechsel kein Problem. Der Musikschulleiter empfiehlt: „Besuchen Sie uns gerne einmal in der Musikschule für ein Beratungsgespräch oder probieren Sie Ihr Trauminstrument einfach einen Monat lang aus.“

Im neuen Jahr beginnen wieder viele neue Schnupperkurse und Workshops:

Für Erwachsene ohne Vorkenntnisse gibt es den Trommelkurs, das offene Singen und Schnupperkurse für Gitarre und Ukulele. InstrumentalistInnen mit etwas Erfahrung sind herzlich willkommen beim Blockflötenensemble, Akkordeon-orchester, Instrumentalspielkreis und vielen anderen Spielgemeinschaften.

Foto: Marcus Dewanger

Wissenswertes über die Musikschule Flensburg

Das breitgefächerte Qualitätsangebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dabei versteht sich die Musikschule als musikalische Plattform für alle Flensburger. Vom ersten Kennenlernen der Instrumente über den „Musikgarten“ (Zwei- bis Vierjährige), die Musikalische Früherziehung (Vier- bis Sechsjährige) sowie das gesamte Spektrum des Instrumentalunterrichts, die Gesangsausbildung bis zur Vorbereitung auf ein Musikstudium.

Für das Musizieren in allen Stilrichtungen stehen ca. 20 Spielgemeinschaften und Orchester der Musikschule offen. Anfänger und Fortgeschrittene können so ihre ersten Bühnenerfahrungen sammeln.

Zudem bietet die Musikschule den Flensburger Kitas und Schulen Kooperationen wie Bläser- und Streicherklassen, Rhythmus-AGs und weitere Möglichkeiten an.

Die Bildungseinrichtung wird von der Musikschule Flensburg gGmbH in Kooperation mit der Stadt Flensburg getragen. Pro Jahr werden von der Musikschule zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Diese werden von mehr als 3.000 Mitwirkenden gestaltet und von rund 10.000 Besuchern wahrgenommen. Regelmäßige „Highlights“ sind der Tag der Musikschule, der Dänisch-Deutsche Musikschultag in Zusammenarbeit mit sechs Nachbarmusikschulen und die lange Reihe von Kammerkonzerten der Lehrer und Schüler. Hinzu kommt die Konzertreihe „Ein Podium für die Zukunft“, eine Kooperation mit dem Landestheater Schleswig-Holstein. Zudem besteht eine langjährige Verbindung mit dem Festival Folk Baltica.

Die Musikschule unterrichtet zurzeit rund 1.500 Schüler; sie verfügt über 50 Lehrkräfte, zwei Unterrichtsgebäude und verschiedene Außenstellen. Die Unterrichtsentgelte sind so gestaltet, dass jedem Interessenten die Teilnahme möglich ist.

Foto: Marcus Dewanger

Aktuelle Veranstaltungen

29.01.2023 um 11 Uhr: Lehrerkonzert im Logenhaus am Nordergraben

25.01.2023 um 19 Uhr: Mittwochsmusik mit Teilnehmern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“

22.02.2023 um 19 Uhr: Mittwochsmusik mit Schülern der Musikschule

12.03.2023 um 11 Uhr: Podium für die Zukunft, kleine Bühne des Landestheaters in FL

10.06.2023: Dänisch-Deutscher Musikschultag in Flensburg

Kontakt:

Musikschule Flensburg gGmbH

Marienkirchhof 2-3, 24937 Flensburg, Tel.: 14191-0, Fax: 14191-16

buero@musikschule-flensburg.de

www.musikschule-flensburg.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 09.00-12.30 Uhr,

Mo.-Do. 13.30-17.00 Uhr

flj