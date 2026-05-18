Der ACV erklärt, wie Autofahrer die Kontrolle behalten und was bei Unfall oder Stich gilt

Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen, und mit den ersten warmen Tagen werden auch Wespen wieder aktiver. Was im Garten oder auf dem Balkon meist unproblematisch ist, kann im Auto schnell zur ernsten Gefahr werden: Auf eine Wespe im Innenraum reagieren viele Autofahrer instinktiv, weichen aus oder versuchen, sie sofort loszuwerden. Genau das kann gefährlich werden. Der ACV beantwortet die wichtigsten Fragen dazu, wie Autofahrer in dieser Situation die Kontrolle behalten, wo sie sicher anhalten dürfen, wie sie ungebetene Mitfahrer wieder loswerden und was im Fall eines Unfalls für die Versicherung gilt.

Warum ist eine Wespe im Auto überhaupt gefährlich?

So unangenehm die Situation ist: Die eigentliche Gefahr geht meist nicht von der Wespe aus. Problematisch wird es erst, wenn die Aufmerksamkeit kurz nachlässt oder unkontrolliert reagiert wird.

Ein Reflex wie Wegducken, Ausweichen oder hektisches Fuchteln passiert schnell – egal ob es eine Wespe ist, eine Spinne im Auto auftaucht oder sich plötzlich etwas im Innenraum bewegt.

Gerade bei höherem Tempo oder im dichten Verkehr reicht das aus, um die Kontrolle zu verlieren. Viele unterschätzen, wie wenig es braucht, damit aus einer kleinen Ablenkung eine gefährliche Situation wird. Deshalb gilt: Auch wenn es schwerfällt, ruhig bleiben und das Problem nicht während der Fahrt klären.

Was tun während der Fahrt?

Wenn während der Fahrt eine Wespe bemerkt wird, zählt vor allem eins: das Fahrzeug stabil weiterführen. Ein häufiger Fehler ist, hektisch zu reagieren oder zu versuchen, das Tier direkt loszuwerden. Genau das führt oft erst zu unsicheren Fahrmanövern. Auch wenn der Impuls groß ist, sofort einzugreifen, sollte der Fokus auf der Straße bleiben.

Zur Orientierung helfen einfache Schritte:

Lenkrad ruhig halten und Blick nach vorne richten

Geschwindigkeit gleichmäßig reduzieren

Warnblinkanlage einschalten, wenn das Fahrzeug schnell langsamer wird

eine geeignete Möglichkeit zum Anhalten suchen

Das gilt auch, wenn Mitfahrer nervös werden, ein Kind auf der Rückbank gestochen wird oder die fahrende Person selbst gestochen wird. Gerade in solchen Momenten fällt es besonders schwer, ruhig zu bleiben. Trotzdem sollte das Fahrzeug ruhig weitergeführt und erst angehalten werden, sobald es sicher möglich ist.

Wo darf man anhalten?

Sobald es möglich ist, sollte das Fahrzeug kontrolliert aus dem Verkehr genommen werden. Ideal sind Parkplätze, Ausfahrten oder eine ruhige Stelle am Straßenrand.

Auf der Autobahn ist Anhalten grundsätzlich nicht erlaubt; der Standstreifen bleibt Pannen- und Notfällen vorbehalten. Nur wenn eine akute Gefährdung besteht und das Fahrzeug nicht mehr sicher geführt werden kann, kommt ein Anhalten dort im Ausnahmefall in Betracht.

Wichtig ist, möglichst weit rechts zu halten und den fließenden Verkehr nicht zusätzlich zu gefährden. Beim Aussteigen sollte das Fahrzeug möglichst auf der verkehrsabgewandten Seite verlassen werden.

Was tun, wenn das Auto steht?

Ist das Auto sicher abgestellt, wird die Situation meist schnell entspannter.

Ein Fenster oder eine Tür öffnen und einen Moment warten. Die Wespe orientiert sich am Licht und findet so in vielen Fällen von selbst nach draußen.

Hektische Bewegungen vermeiden, nicht nach dem Tier schlagen und es nicht anpusten. Das macht die Situation meist nur unruhiger. Wespen sind nützliche Tiere und stehen in Deutschland unter Schutz. Sie sollten daher nicht getötet werden.

Findet die Wespe nicht gleich hinaus, kann vorsichtig nachgeholfen werden, zum Beispiel mit einem Stück Papier, um sie in Richtung Ausgang zu lenken.

Was gilt für Allergiker?

Für Menschen mit einer Insektengiftallergie ist die Situation eine andere. Hier geht es nicht nur um Ablenkung, sondern auch um ein mögliches gesundheitliches Risiko.

Ein kurzer Blick ins Auto vor der Fahrt kann helfen, solche Situationen zu vermeiden. Während der Fahrt kann es sinnvoll sein, die Fenster geschlossen zu halten und stattdessen die Klimaanlage zu nutzen.

Wichtig ist außerdem:

Allergiepass griffbereit

Notfallset im Fahrzeug

Kommt es zu einem Stich, sollten Betroffene aufmerksam bleiben. Treten Beschwerden wie Atemnot, Schwindel oder ein starkes Schwächegefühl auf, handelt es sich um einen Notfall. In diesem Fall sofort den Notruf 112 wählen.

Auch ohne bekannte Allergie gilt nach einem Stich: Auf den Körper achten. Wer sich unsicher fühlt oder Beschwerden bemerkt, sollte nicht weiterfahren.

Wer zahlt bei einem Unfall?

Kommt es durch eine Schreckreaktion zu einem Unfall, übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung die Schäden anderer Beteiligter. Für den eigenen Schaden ist eine Kaskoversicherung notwendig.

Versicherer prüfen im Einzelfall, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Entscheidend ist dabei, wie kontrolliert die Situation gehandhabt wurde. Wird grobe Fahrlässigkeit angenommen, kann die Leistung gekürzt werden. Einige Tarife verzichten auf diesen Einwand. Ein Blick in die eigenen Versicherungsbedingungen kann sich daher lohnen.

Wie vermeidet man Wespen im Auto?

Gerade im Sommer reicht oft schon ein kleiner Anreiz. Süße Getränke, Essensreste oder klebrige Rückstände ziehen Wespen an.

Darauf achten, den Innenraum regelmäßig zu reinigen, vor allem wenn Kinder mitfahren. Offene Getränke oder Essensreste sollten möglichst nicht im Auto bleiben.

Wenn das Fahrzeug längere Zeit steht, lohnt sich ein kurzer Blick in den Innenraum sowie in Bereiche wie Türrahmen, Kofferraum oder Motorraum.

Was tun, wenn sich ein Wespennest im Auto befindet?

Einzelne Wespen im Auto sind unangenehm, aber meist schnell wieder verschwunden. Anders sieht es aus, wenn sich ein Nest gebildet hat. Das kommt zwar selten vor, ist aber möglich, vor allem wenn das Fahrzeug länger steht.

Typische Stellen sind geschützte Bereiche wie der Motorraum, Radkästen oder der Kofferraum. Wenn beim Öffnen plötzlich mehrere Wespen auftauchen, sollten Autofahrer aufmerksam werden.

Wichtig ist jetzt vor allem: nicht selbst eingreifen. Wespennester werden verteidigt, Eingriffe können die Tiere aggressiv machen.

Stattdessen gilt:

Fahrzeug möglichst nicht weiter nutzen

Abstand halten, besonders mit Kindern

keine eigenen Versuche, das Nest zu entfernen

keine Insektensprays einsetzen

Wespennester stehen unter Schutz und dürfen in der Regel nur von Fachleuten entfernt werden. Betroffene sollten sich daher an eine Schädlingsbekämpfung oder die zuständige Stelle vor Ort wenden.

Pressemitteilung ACV Automobil-Club Verkehr

Bildrechte: Getty Images/iStockphoto; Fotograf: ACV Automobil-Club Verkehr