„Human Tracks“ ist das neue Werk der Singer-Songwriterin Nadine Jeanne. Nadine Jeanne, die ihr Logbuch der Travelling Songs zwischen Soul, Jazz und impressionistischen Momenten präsentiert, ist eine Künstlerin auf der Suche nach einem gefühlvollen Klangerlebnis fernab aller Klischees, um neues Terrain auf der Bühne zu erschließen.

In ihrem Songwriting verschmelzen afroamerikanische Traditionen, französisch-impressionistische und traditionelle einheimische Klänge mit ihrem eigenen Familienerbe aus deutsch-französisch-polynesischen Wurzeln.

Als Gast wird Aronne Dell’Oro auf den Spuren seiner süditalienischen Herkunft ausdrucksstarke Lieder mit sehr persönlichem Stil interpretieren.

Samstag, 06.12.2025, 16.30 Uhr

Veranstaltungsraum des Schrangen der Marienkirche, Große Straße 58, Flensburg