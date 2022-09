Gibt es eine Start-up-Szene in Flensburg? – Ja, nur leider muss man dazu genau hinsehen. Dann trifft man auf Unternehmen, die Pilze auf regionalem Kaffeesatz züchten oder ein Team, das Sojajoghurt im Pfandglas anbietet – oder aber man findet auch bereits überregional bekannte Start-ups, wie Checkmynexxt, ein Start-up welches sich im Gebrauchtwagenmarkt um das Testen der Fahrzeuge vor dem Kauf kümmert oder Bajao. Dieses hat ein Zelt entwickelt, welches auf dem SUP (StandUpPaddleboard, das immer öfter das Bild auf der Förde prägt) installiert werden kann. So hat man bei mehrtägigen Touren das Zelt immer dabei.

Die Gemeinsamkeit der letzten zwei Start-ups? – Beide haben den Jury-preis des Nordpreneur gewonnen. Checkmynexxt in 2020, Bajao in 2021.

Der Nordpreneur ist ein Start-up- und Ideenpreis, der von der Concept Nord Unternehmensfinanzierungs GmbH und der UEBF GmbH 2019 ins Leben gerufen wurde. Hinter dem Ganzen steckt Frank Collatz als Geschäftsführer beider Firmen. „Wir wollten einen Preis ins Leben rufen, der zeigt, was es im Norden an jungen, innovativen Unternehmen gibt. Dazu mussten wir etwas schaffen, was diese hinter dem Ofen vorlockt“, so Frank im Gespräch. Und das Hervorlocken hat funktioniert, nicht minder liegt das wohl an dem Bewerbungsverfahren und den Preisgeldern. Denn es gibt zwei Preiskategorien. Einmal den Jurypreis und einmal den Publikumspreis. Beide sind jeweils mit 7.500 EUR dotiert – und dies nicht wie bei vielen Wettbewerben als Sachpreis in Coaching oder Beratungsleistung, sondern ausgezahlt aufs Konto. „Damit sind wir einer der höchstdotierten Start-up Wettbewerbe in Norddeutschland“ so Frank etwas stolz.

2019 begann alles – und dann gleich als großes Event in der EuroEyes Lounge auf dem Campus (vielen bekannt als die „Club100 Lounge“) in der Flens-Arena. Neben dem Event, moderiert vom damaligen Generalmusikdirektor Peter Sommerer, fand auch eine Start-up Messe statt, auf welcher sich die zehn Teams aus dem Finale dem Publikum und potenziellen Investoren zeigen konnten.

Damals wie heute läuft die Veranstaltung in zwei Stufen ab. Zuerst bewerben sich die Start-ups ganz einfach durch das Einreichen der Pitch Decks (ein Pitch Deck ist die Kurzpräsentation einer Geschäftsidee). Alle Bewerbungen werden dann von einer separaten Vorjury vorgeprüft. Zuerst geschah dies durch das Team um Frank. Letztes Jahr waren es aber auch schon so viele, dass dies für 2022 „outgesourced“ wurde. „Uns erreichen mittlerweile Bewerbungen aus ganz Deutschland, das ist so nicht mehr schaffbar“, wirft Anna-Lena Bethke ein, Franks rechte Hand im Team und verantwortlich für die Vorauswahl. „Als Partner konnten wir dazu niemand Geringeres als die Universität Hamburg gewinnen. Herr Prof. Michael Clement verantwortet dort in der Fakultät BWL mit seinem Team im Bereich Marketing und Media auch den Bereich Entrepreneurship.“

2020 kam dann Corona dazwischen, somit wurde die Veranstaltung im Mai 2021 nur online nachgeholt. Neben Checkmynexxt bewarben sich auch junge Unternehmen aus Berlin und Düsseldorf. 2021 konnte dann wieder groß durchgestartet werden. Im Team um Frank ist Femke Ebsen für das Eventmanagement zuständig. „Wir haben eine Location gesucht, die den Bezug zum Wasser und damit zum Norden besser unterstreicht als die Lounge. So landeten wir beim Glückselig in Glücksburg. Da Peter Sommerer zwischenzeitlich nach Leipzig gegangen ist, konnten wir Jens Hardeland aus der damaligen N-Joy Morningshow gewinnen“, so Femke. Donnerstag Abend im September 2021, 8 Start-ups im Finale, Blick über die Förde Richtung Sonnenuntergang – perfekt für den Nordpreneur 2021. Knapp 80 Gäste wohnten der Veranstaltung bei, welche auch gleichzeitig online übertragen wurde. Die Jury hatte sich beim Nordpreneur 2020 eingespielt. Neben Franks Know-how mit Erfahrungen im Einzelhandel (Mogens Link Schmidt von Soestrene Grene), SEO und Marketing (Jürgen Wiest von Position Worxx), Vertrieb (Sarah Jochimsen von grow2gether/interim head of sales), Business Coaching und Teambuilding (Gunnar Schröder von CA Concept Akademie) und Zahlen und Steuern (Benjamin Feindt von tyskrevision) war und ist die Jury mehr als kompetent besetzt. Die Start-ups haben jeweils 5 Minuten Zeit und dann darf die Jury 10 Minuten lang Fragen stellen – und die gehen ins Eingemachte.

Nach der Siegerehrung fehlte aber noch etwas. „Wir wollen ja jedes Jahr etwas lernen und dann im nächsten Jahr besser machen“, so Femke. Somit geht es 2022 ins Mäders nach Flensburg. Wieder ans Wasser, aber diesmal am Freitag. Jens Hardeland wird dieses Mal nicht nur wieder der Moderator sein, sondern danach auf der „AfterPitchParty“ bis zum Morgengrauen auflegen. Somit steigt am 23.09.2022 nicht nur ab 17 Uhr der Nordpreneur 2022, sondern direkt danach, ab ca. 22 Uhr die Party, auf der sich die Start-up Szene in Flensburg feiert – Karten für die Party sind über die Homepage vom Nordpreneur zu bekommen.

Da das Event an sich und damit auch die Vorbereitungen sehr schnell sehr stark gewachsen ist, wurde die Veranstaltung nun an den neu gegründeten Start-up & Gründerrat e. V. übergeben. Damit liegt der Verantwortungsbereich weniger im Tagesgeschäft, kann auf mehr Köpfe aufgeteilt werden und es besteht die Möglichkeit für Flensburger Unternehmen sich durch ein Sponsorship einzubringen.

Ziel des Vereins ist es, wirtschaftliche Existenzgründungen und wissenschaftliche Gründungsforschung in Flensburg und Umgebung zu fördern und diese mit Unternehmen zu verknüpfen. Dazu gehört es auch, sich mit Gründungsteams zusammenzusetzen, diese durch den Aufbau eines Netzwerks zu unterstützen und eine Gründungsszene zu entwickeln. Hier spielt vor allem auch die Vernetzung zu Investor:innen eine große Rolle sowie die große Bereitschaft jungen Köpfen unter die Arme zu greifen. Diese Bereitschaft findet man in allen Riegen und sind wir mal ehrlich – was gibt es Schöneres als die eigenen Erfahrungen an Jüngere weiterzugeben oder diese anders zu unterstützen? Zum Beispiel durch das Zurverfügungstellen von einer Produktionshalle?

Durch das Netzwerk, das sich rund um den Nordpreneur immer weiter aufbaut, können alle Teilnehmenden – ob im Finale oder nicht – genau davon profitieren!

flj