Ob klassischer Klapptisch, großzügige Loungegruppe oder einfach Bank unter dem Lieblingsbaum – Gartenmöbel aus massivem Holz verbinden Funktionalität mit zeitloser Eleganz. Das natürliche Material setzt wohnliche Akzente im Freien. Damit es auch nach vielen Sommern noch gut aussieht, sollte es am Anfang und am Ende jeder Gartensaison gereinigt und gepflegt werden.

Selbst hochwertige Harthölzer zeigen im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren. UV-Strahlung, Feuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen setzen der Oberfläche zu. Die Folge sind Vergrauungen, kleine Risse oder eine raue Haptik. Viele Veränderungen lassen sich jedoch mit einfachen Mitteln aufhalten oder rückgängig machen.

Für die regelmäßige Reinigung genügt meist eine milde Seifenlauge und eine weiche Bürste. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein Tiefenreiniger. Wenn das Holz bereits deutlich vergraut ist, bringt ein Holzentgrauer den ursprünglichen Farbton zurück. Nach der Reinigung sollte die Oberfläche gut trocknen, bevor der nächste Schritt folgt: das Einölen.

Geeignet sind naturbasierte Pflegeöle. Das Bona Home Terrassen-Öl beispielsweise enthält modifizierte Pflanzenöle, die tief ins Holz eindringen und es vor Austrocknung, Rissbildung und UV-Strahlung schützen. Das Öl einfach in Maserrichtung auftragen und nach wenigen Minuten das überschüssige Material mit einem Baumwolltuch abnehmen. Es entsteht ein seidenmatter, widerstandsfähiger Schutzfilm, der die natürliche Struktur des Holzes betont. Auch größere Möbelgruppen oder filigrane Elemente lassen sich so mit überschaubarem Aufwand behandeln.

Mit regelmäßiger Pflege behalten Gartenmöbel aus Holz über Jahre hinweg ihren natürlichen Charme – selbst bei Sonne, Regen und Wind. Weitere Informationen und Anwendungstipps bietet www.bona.com.

Foto: Bona/txn