70 internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke auf nahezu 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche

Vom 6. Juni bis zum 5. Juli 2026 verwandelt sich das Robbe & Berking Museum erneut in einen außergewöhnlichen Treffpunkt für Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber. Mit 70 internationalen Künstlerinnen und Künstlern und erstmals nahezu 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert das Museum die größte Kunstausstellung des Jahres am Flensburger Hafen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine beeindruckende Vielfalt künstlerischer Positionen: Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Schmuck und zahlreiche weitere Kunstobjekte werden in einzigartiger Atmosphäre zwischen klassischen Yachten, einer der größten Yachtsportbibliotheken der Welt und auf zwei Ausstellungsebenen mit Blick auf den Flensburger Hafen gezeigt.

Ein besonderes Merkmal der Ausstellung bleibt auch 2026 die unmittelbare Begegnung mit den Kunstschaffenden. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler richten während

der Ausstellungsdauer ihre Arbeitsplätze direkt vor Ort ein. Gäste erhalten so die seltene Gelegenheit, kreative Prozesse hautnah zu erleben, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und die präsentierten Werke aus erster Hand kennenzulernen und auch zu erwerben.

Ausstellungszeitraum: 6. Juni bis 5. Juli 2026

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt: 5 Euro | ermäßigt 3 Euro

Pressemitteilung Robbe & Berking Museum