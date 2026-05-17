Schäden am Balkon erkennen

Der Balkon ist für viele ein kleines Stück Urlaub zu Hause: morgens Kaffee trinken, abends die Sonne genießen – am liebsten ungestört. Doch wenn die Brüstung Risse zeigt, Beton abplatzt oder rostfarbene Flecken sichtbar werden, ist Vorsicht geboten. Diese Schäden sind mehr als nur Schönheitsfehler: Sie deuten oft darauf hin, dass Witterung die Bausubstanz angreift. Wer frühzeitig saniert, schützt deswegen nicht nur den Balkon, sondern das ganze Haus.

„Typische Schäden sind abgeplatzte Stellen oder rostender Bewehrungsstahl“, erklärt Michael Bertels, Bautenschutzexperte beim Baustoffhersteller Saint-Gobain Weber. Wichtig ist, bei ersten Anzeichen einen Fachbetrieb zu beauftragen. Denn eine Sanierung mit ungeeigneten Mitteln oder nicht ausreichenden Fachkenntnissen kann die Schäden sogar verschlimmern.

Für die Reparatur stehen heute handliche, multifunktionale Systeme wie weber.rep duo zur Verfügung, die Korrosionsschutz, Haftbrücke, sowie Reparaturmörtel und Feinspachtel funktional aufeinander abstimmen. Das reduziert Fehlerquellen und sorgt für einen klar strukturierten Arbeitsablauf. Die Instandsetzung erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst werden lose Teile entfernt und der Untergrund so vorbereitet, dass er tragfähig ist. Der freiliegende Stahl wird fachgerecht gereinigt und entrostet. Zuerst wird der Korrosionsschutz auf den Bewehrungsstahl aufgetragen. Danach kommt eine Haftbrücke, und der Reparaturmörtel wird auf die frische Haftbrücke aufgetragen, um die beschädigte Stelle zu reparieren. Wenn der Mörtel getrocknet ist, wird er auch als Feinspachtel verwendet, um die Oberfläche glatt zu machen. Der Einsatz systemgeprüfter- und abgestimmter Oberflächenschutzsysteme rundet die Sanierung ab.

Freiliegender, rostender Stahl ist ein deutliches Warnsignal. Derartige Schäden am Balkon sollten schnellstmöglich fachgerecht saniert werden – bevor die Bausubstanz weiter leidet

Das Betonersatzsystem erfüllt die höchste europäische Anforderungsklasse für Betonersatzmörtel (EN 1504-3, Klasse R4). Er ist druckfest, und auch den Einsatz an tragenden Bauteilen geeignet. „Diese Sicherheit bekommt man nur mit geprüften Systemen – bei fachgerechter Anwendung“, so Bertels. Deshalb gehören derartige Sanierungen ausschließlich in die Hände qualifizierter Handwerksbetriebe. Wer rechtzeitig handelt, sorgt dafür, dass der Balkon noch viele Jahre nutzbar bleibt.

Weitere Informationen gibt es unter de.weber und im Fachhandwerk vor Ort.