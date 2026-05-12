In der Küche ändern sich die Anforderungen schnell: Wo eben noch mit scharfen Messern und heißen Pfannen hantiert wurde, soll es im nächsten Moment atmosphärisch gemütlich sein.

Das gilt vor allem bei den sogenannten Wohnküchen. Sie öffnen sich in den Raum, als strukturierendes Element dient meist eine Kücheninsel. Um schnell zwischen funktionaler und emotionaler Atmosphäre wechseln zu können, kommt es vor allem auf die Beleuchtung an.

Im Arbeitsbereich ist besonders gute Sicht gefordert, hier sollte es möglichst wenig Schatten geben. Die normale Deckenlampe reicht deswegen nicht aus. Eine blendfreie und gleichzeitig dimmbare Beleuchtung ist ideal. Im zweiten Schritt wird dann über das passende Licht für den Küchentisch oder die Kücheninsel nachgedacht. Besonders harmonisch wirkt es, wenn alle Leuchten aufeinander abgestimmt sind.

Wie das bis ins Detail funktioniert, zeigt der Küchenspezialist Novy mit seinen drei edlen Designleuchten, die an der Wand oder über der Kücheninsel eingesetzt werden. Das Highlight ist die Gestensteuerung, die neue Maßstäbe in puncto Komfort und Bedienung setzt. Das Licht mit einer Handbewegung zu steuern hat große Vorteile. Denn in der Küche sind die Hände oft fettig, die Gestensteuerung ist dann eine beeindruckende Erleichterung. Mit einer Handbewegung lässt sich das Licht ein- und ausschalten, dimmen und sogar in der Farbstimmung anpassen.

Wer sich die Gestensteuerung live ansehen möchte, kann das bei einem Küchenfachhändler vor Ort.

Adressen finden sich online unter www.novy.com/de-de.

Foto: txn/Novy