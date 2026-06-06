tohoop – Musikfestival, Kinder- und Sportfest

Das Sommerfest des TV Grundhof in Streichmühle legt den Fokus auf Gemeinschaft und Vielfalt. Mit Musik, Sport, Kultur und einem Übernachtungscamp bietet das Event ein abwechslungsreiches Programm für verschiedene Altersgruppen.

Unter dem plattdeutschen Motto „tohoop“ – was so viel wie „gemeinsam“ bedeutet – lädt der TV Grundhof am Freitag, 12. Juni, und Samstag, 13. Juni, zu einem besonderen Sommerfest auf den Sportplatz ein. Das Event stellt das Miteinander, Vielfalt und Toleranz in den Mittelpunkt und bietet ein Programm für alle Generationen.

Der Startschuss fällt am Freitag, 12. Juni, ab 17 Uhr mit einem Musikfestival. Wer mag, kann den Abend bei Lagerfeuer und Stockbrot ausklingen lassen oder sich sportlich bei Spikeball und Wikingerschach ausprobieren. Besonders praktisch: Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich Streichmühle in ein gemeinsames Camp, sodass Gäste direkt vor Ort übernachten können.

Der Samstag, 13. Juni, steht von 10 bis 20 Uhr ganz im Zeichen des Kinder- und Sportfestes. Eine Tombola lockt mit tollen Gewinnen. Fußball- und Volleyballturniere, Judo-Mitmachprogramme, Tanzshow, Tennis-Jubiläumsaktionen sowie Fitnesskurse wie Pilates bieten sportliche Abwechslung. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, einen Clown, eine Wasserwand der Jugendfeuerwehr und eine „Bunte Wiese“. Auch das „Feuerwehrtechnische Denkmal“ ist vor Ort dabei. Zum Abend gibt es ein Picknick mit Pubquiz. Kulturelle Highlights wie eine Kinderbuchlesung und eine „Galerie der Künste“ runden das Angebot ab. Das gesamte Programm gibt es auf unserer Website: www.tvgrundhof.de/tohoop

Der Eintritt ist frei! Alle Einnahmen des Festes kommen dem neuen Jugendraum zugute. Die Veranstalter bitten um eine Anreise mit dem Fahrrad oder ÖPNV; ein Shuttle-Service vom Parkplatz P. H. Petersen ist eingerichtet. „tohoop“ ist ein Fest für die gute Sache, unterstützt von zahlreichen lokalen Partnern und Sponsoren.

Fr., 12. Juni, 17 Uhr – Sa., 13. Juni, 20 Uhr