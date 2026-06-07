Kinderfest im Nolde Museum Seebüll

70 Jahre Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde – ein Jubiläum für die ganze Familie

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde lädt das Nolde Museum Seebüll am Sonntag, den 14. Juni 2026, von 13 bis 17 Uhr zu einem großen Kinderfest für die ganze Familie ein. Die Stiftung wurde am 12. Juni 1956 offiziell vom Land Schleswig-Holstein anerkannt. Gefeiert wird dieses Jubiläum mit einem bunten Nachmittag voller Spiel, Kreativität und sommerlicher Atmosphäre für Groß und Klein.

Rund um den Spielplatz und auf den Wiesen des Museums erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für Kinder jeden Alters. Eine Hüpfburg, eine Rollenbahn sowie verschiedene Klein- und Großspielgeräte laden zum Toben und Ausprobieren ein. Beim Kinderschminken können sich die jungen Gäste verwandeln lassen, während Knut Keller – vielen besser bekannt als „Onkel Ballonkel“ – mit fantasievollen Modellierballons und beeindruckenden Riesenseifenblasen für staunende Gesichter sorgen wird.

Auch die beliebte Malschule des Museums öffnet an diesem Tag ihre Türen. Hier dürfen Kinder und Erwachsene mit unterschiedlichen Materialien und Techniken kreativ werden und unter fachkundiger Begleitung selbst gestalten, experimentieren und malen – ganz im Sinne Emil Noldes und seiner Leidenschaft für Farbe und Ausdruck.

Bei einer spannenden Museumsrallye können Kinder das Museum, den Nolde-Garten und die Ausstellung spielerisch entdecken. Versteckte Buchstaben und kleine Aufgaben führen die jungen Gäste quer durch Seebüll – und am Ende wartet eine kleine Überraschung als Belohnung.

Für entspannte Pausen zwischendurch stehen ein Festzelt sowie Festzeltgarnituren auf der Wiese beim Spielplatz bereit. Die Museumsgastronomie Element bietet zudem familienfreundliche und kulinarische Angebote an, sodass auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist.

Zwischen Garten, Kunst und nordfriesischer Sommerlandschaft entsteht so ein besonderer Familiennachmittag für alle Generationen im einzigartigen Ambiente des Nolde Museums Seebüll.

Die Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde freut sich darauf, diesen besonderen Anlass gemeinsam mit vielen kleinen und großen Gästen zu feiern und Seebüll als Ort der Kunst, Begegnung und Inspiration erlebbar zu machen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag zwischen Kunst, Natur und Familienprogramm in Seebüll zu erleben.

Text: NOLDE MUSEUM SEEBÜLL / Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde

Fotos: © Storyfischer