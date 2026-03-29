Saisonstart im artefact Klimapark

Am 01. April öffnet der Klimapark in Glücksburg wieder seine Pforten und macht Lust auf Zukunftsgestaltung: Das mehrfach ausgezeichnete Zentrum versorgt sich selber seit Langem ausschließlich mit erneuerbaren Energien und lädt die Besucher an vielen Stationen ein, selbst herauszufinden, wie Sonne, Wind & Co genutzt und gespeichert werden können. Während Erwachsene sich vielleicht mehr für Balkonkraftwerke und Elektromobilität interessieren, treten Kinder und Jugendliche besonders gern in die Pedale von Eneergierädern und Wasserspritzen beim Wettrennen mit der Sonne. Blühstreifen und Bienenweiden auf den Dächern zeigen, wie schön Artenvielfalt sein kann – ein Thema auch bei einer der vielfältigen Fortbildungen, die das Zentrum für Interessierte anbietet.

Die im Vorjahr eingeweihte neue Klimawand zeigt auf 40 Metern besonders imposant, wodurch und wie sich seit den Zeiten von Tyrannosaurus rex das Klima immer wieder geändert hat. Im energieautarkenTiny house finden Besucher heraus, wie eine Kühl- und Wärmepumpe zuverlässig ganz ohne Öl und Gas funktioniert. Außerdem soll im Frühjahr noch tierische Verstärkung im Naturerlebnisraum des Zentrums einziehen…

Von April bis Oktober ist der Energieerlebnispark täglich ab 10 Uhr von Dienstag bis Freitag und an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet. Führungen, Projekttage und Power-Rallyes für Schulklassen und andere Gruppen sind jederzeit nach Vereinbarung möglich. Auch unangemeldet können Kinder am Ostersonntag und -montag herausfinden, wie cool es ist, einen selbstgebastelten Osterhasen mit Sonne zum Tanzen zu bringen. Wer vom Sonnenfieber so richtig angesteckt wird, kann dann vielleicht sogar durchstarten und sich zum Solarfahrzeugbau amelden: Der landesweite Jugendwettbewerb „Solarcup“ wird wieder durchgeführt mit spannenden Finalläufen am 28. Juni. Alle Infos gibt´s unter www.artefact.de.



Ostersonntag und -Montag: Ostereiersuche und Bastelaktion

Jeweils um 11 Uhr können Kinder ab 6 Jahren ihren ersten Solar-Osterhasen bauen (Materialkostenpauschale). Während der Öffnungszeiten des Klimaparks (10-18 Uhr) lohnt es sich dann auch, zu suchen, was Hasen oder Hühner auf dem Gelände vielleicht verloren haben…

Pressemitteilung artefact Glücksburg