Sich selbst wieder spüren, neue Energie tanken und achtsam in Bewegung kommen: Der Workshop „Zurück zu mir – Yogatherapie zur Stärkung und Regeneration“ der Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V. richtet sich an Krebspatient*innen, die nach belastenden Zeiten sanft in ihre Kraft zurückfinden möchten. Start ist am 4. Februar in Flensburg.

An insgesamt sechs Terminen, immer mittwochs von 12.30 bis 13.30 Uhr, treffen sich die Teilnehmenden im Flensburger Gesundheitsverein e. V., Bismarckstraße 52a, in Flensburg zur Yogatherapie. Der Kurs unter Leitung von Susanne Giebler, simply yoga, zertifizierte Yogalehrerin (BDY), ausgebildet in Yogatherapie, Traumasensibles Yoga (TSY) und Gestalttherapie, schafft einen geschützten Raum für Menschen, die sich nach einer körperlich und seelisch belastenden Zeit neu ausrichten möchten. Sanfte Bewegungen, ein fließender Atem, tiefe Entspannung und achtsame Selbstfürsorge stehen im Mittelpunkt. Ziel ist es, die Selbstregulation zu stärken, Kraft zu gewinnen und mit Mitgefühl den eigenen Weg zurück zur inneren Balance zu finden – ganz im eigenen Tempo.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Krebs­patient*innen können sich online unter www.krebsgesellschaft-sh.de/termine anmelden.