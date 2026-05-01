Wer keine Lust mehr hat, täglich gestresst auf Zapfsäulenpreise zu schauen, kann bei der zehnten Tour de Flens Elektromobilität und vieles mehr in Theorie und Praxis erfahren. Die informative Tagestour startet am Samstag dem 9. Mai morgens in Nordborg auf der dänischen Insel Alsen. Mitfahren kann jeder – außer Öltimer! Auch Hybridfahrzeuge sind out bei der „Tour de Flens“, die vom Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, gemeinsam mit „Project Zero “ Sonderborg und dem Klimapakt Flensburg organisiert wird.

Wer noch kein eigenes E-Fahrzeug hat, ist auch als Beifahrer herzlich willkommen zum Fahrzeug-Hopping und Austausch mit Insidern: Von selbst umgerüsteten Klassikern bis zu heute gängigen Markenfahrzeugen wird wieder eine große Bandbreite an E-Mobilen erwartet. Ein Zwischenstopp gilt der elektrischen Autofähre Nerthus in Fynshav, bevor es über Sonderborg nach Flensburg geht. Auf einem Elektro-Mobilitätstag stellt das Klimapakt-Mitglied AZF sein großes Sortiment an Stromern vor und lädt ein zu einem Fachvortrag. Die Energeiwende-Infotour endet klassisch im Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung artefact mit einem lockeren Austausch zwischen deutschen und dänischen Teilnehmern.

Dort beginnt das Programm erstmals bereits am Vortag: Am Freitag nachmittag (08. Mai ) stellen Malene Lehmann von Project Zero und Jördes Wüstermann vom Klimapakt vor, mit welchen Zielen, Projekten und Erfolgen sie seit Jahren Bürger, Betriebe und Verwaltungen in ihren Städten unterstützen und motivieren, den fossilen Energien und der Erderhitzung mit cleveren Maßnahmen Paroli zu bieten. Auch andere Interessierte sind willkommen, teilzunehmen. Schirmherr der Tour de Flens, die auch von Adelby 1 und der Autoschmiede Ringsberg unterstützt wird, ist der schleswig-holsteinische Energieminister Tobias Goldschmidt. Weitere Infos zur Anmeldung gibt es unter https://www.artefact.de/projekte/tourdeflens/

Pressemitteilung Zentrum für nachhaltige Entwicklung