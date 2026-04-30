„Wir bringen Dein Spiel nach vorn“, ist sich Linda Prenkovic sicher! Die Förde Tennis Academy Linda Prenkovic bietet sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen Einzel- und Gruppentrainings, natürlich auch Leistungsspielern Trainings auf höchstem Niveau.

Und Linda ergänzt: „Hohe Trainingsqualität und Persönlichkeit zählen zu den Stärken unserer Tennis­akademie.“ Durch das von WTA-Profispielerin und DTB-A-Lizenz-Inhaberin Linda Prenkovic entwickelte Trainingskonzept erreichen sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene und Leistungsspieler effizient ihre persönliche Trainingsentwicklung.

Das Kinder- und Jugendtraining basiert auf einem jahrelang erfolgreich eingesetzten tennispädagogischen Konzept und wird von erfahrenen Trainerinnen und Trainern in jeder Stunde umgesetzt. So lernen Kinder mit viel Spaß Tennis zu spielen!

Wer ist Linda Prenkovic?

Die Förde Tennis Academy wurde 2022 von Linda Prenkovic gegründet. Die ehemalige WTA-Weltranglistenspielerin spielte zudem auch für verschiedene Bundesligavereine in Deutschland, Frankreich und Belgien. Linda ist Jahrgang 1992, begann im Alter von zehn Jahren mit dem Tennissport, entwickelte sich zu einer Größe im deutschen Damentennis, spielte in ihrer Karriere ausschließlich auf Turnieren des ITF Women’s Circuit, bei denen sie im Laufe der Jahre sogar einen Titel im Einzel und vier im Doppel gewinnen konnte.

Die „Academy“

Alle Trainerinnen und Trainer der Förde Tennis Academy verfügen über eine DTB-Trainerlizenz, bilden sich regelmäßig fort, und setzen das Konzept der Tennis Academy strukturiert um.

Die Förde Tennis Academy setzt auf innovatives und umfangreiches Trainingsequipment. So ist keine Trainingsstunde wie die andere! „Unsere wertvollste „Ausstattung“ sind allerdings das Know-how, Erfahrung und die Motivation unserer Trainer und Trainerinnen! Ihr findet die „Academy“ ab 01.05.2026 sogar an zwei Standorten: in Glücksburg und in Harrislee!“

Kontakt

Wer neugierig geworden ist, dem empfehlen wir unbedingt die Kontaktaufnahme. Weitere Infos auf der Homepage www.foerdetennisacademy.de oder telefonisch unter 0160 – 76 16 319!