Kulturveranstaltungen für alle Menschen in Flensburg - Eine neue Leitung in der Jugendkirche

Am 18. April um 18:30 Uhr öffnet die Jugendkirche in Flensburg ihre Türen für ein Open Mic[rophone]. Also eine offene Bühne mit Mikrofon und Instrumenten, die allen zur Verfügung steht, die etwas präsentieren wollen. So sorgen die Menschen vor Ort selbst für ein fantastisches, vielfältiges Programm an diesem Abend. Eine Veranstaltung zum Mitmachen oder einfach aus dem Publikum heraus genießen! Der Eintritt ist frei.

Die Jugendkirche ist seit der Gründung 2014 ein Ort der Gemeinschaft, vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene. Diese können sich einbringen, ihre eigenen Projekte umsetzen oder zu den Veranstaltungen der Jugendkirche kommen. Dazu zählen nicht nur religiöse Veranstaltungen, sondern auch Fortbildungen für Jugendliche oder ein kulturelles Angebot, das ganz bewusst die ganze Stadtgesellschaft ansprechen soll, unabhängig von Glauben und Alter.

Seit Januar hat die Jugendkirche in Flensburg mit Mirko Schomerus eine neue Leitung. „Ich will die Jugendkirche mit Kultur beleben, aber das kann ich nicht alleine“, sagt Schomerus. Vernetzung ist für ihn essentiell. Die Jugendkirche sieht er nicht als Konkurrenz zu anderen Angeboten, sondern als Ergänzung. Er hofft auf Synergien, die auch über die Stadt Flensburg ins Kreisgebiet strahlen. „Nur gemeinsam können wir diesen Ort als Raum für Jugendliche, aber auch für alle Menschen in Flensburg, stärken“, sagt Schomerus.

Veranstaltung: Open Mic

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Jugendkirche Flensburg, Am Ochsenmarkt 40, 24937 Flensburg

Der Eintritt ist frei. Getränke gegen Spende

Offen für jedes Alter

Text: Anja Ahrens & Mirko Schomerus

Foto: Anja Ahrens