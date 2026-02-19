Mit einer App für Angehörige machen die Malteser den Hausnotruf jetzt noch sicherer: über das Smartphone lassen sich Gesundheitsdaten wie Medikamentenpläne einfach pflegen und wichtige Patienteninformationen sicher mit den Maltesern teilen. Die App informiert die Angehörigen außerdem per Push-Benachrichtigung, wenn ihre Lieben einen Hilferuf oder einen Einsatz ausgelöst haben, und ermöglicht eine Kontaktaufnahme mit dem Hausnotrufteam der Malteser.

Digitale Unterstützung für Angehörige

Thomas Kawlowski von den Maltesern sieht einen großen Fortschritt: „Insgesamt ermöglicht die Malteser ‚Hausnotruf +‘-App, jederzeit informiert und eingebunden zu sein, auch wenn man nicht vor Ort ist. Das ist sowohl für die Senioren als auch für Angehörige, Freunde und Nachbarn ein gutes Gefühl“.

Nachrichten und Zugriff erhalten nur Personen, die vom Hausnotruf-Kunden dazu berechtigt werden. So können zum Beispiel Nachbarn über eine Alarmierung „nur Mitlesen“, nahe Angehörige aber auch Vertragsdaten einsehen und ändern.

Bewährter Hausnotruf-Service bleibt bestehen

Der eigentliche Hausnotruf-Service funktioniert weiterhin uneingeschränkt auch ohne die App, betont der Hausnotrufverantwortliche der Malteser in Flensburg. „Im Kern kümmern wir Malteser uns um schnelle und professionelle Hilfe für unsere Hausnotruf-Kunden, nehmen auf Knopfdruck rund um die Uhr Sprechkontakt auf, informieren die hinterlegten Kontaktpersonen oder fahren mit unserem Bereitschaftsdienst persönlich vorbei und alarmieren – sofern es nötig ist – den Rettungsdienst.“

Aktionswochen der Malteser

Wer das Angebot der Malteser testen will, kann in den Aktionswochen bis zum 28.02.2026 von einem Neukunden-Rabatt profitieren. Mehr Informationen unter: www.malteser-im-norden.de oder www.malteser.de/hausnotruf-app.html

Foto: Lena Kirchner/Malteser