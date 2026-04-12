Das Nachbarschaftszentrum – beliebter Veranstaltungsort in Mürwik

Seit nunmehr bald 20 Jahren gibt es das Malteserstift St. Klara. Es liegt im Nordosten Flensburgs im Stadtteil Mürwik in unmittelbarer Nähe zum Twedter Plack, am Marrensdamm 19. In dieser stationären Pflegeeinrichtung wird nach dem Wohngruppenkonzept gelebt und gearbeitet. In sieben eigenständigen, familien­ähnlichen Wohngemeinschaften leben jeweils zwölf pflegebedürftige Menschen. Anfangs gab es zudem im Hause ein Café, das auch von allen Außenstehenden besucht werden konnte. Und – so war es bereits in der Planung der Anlage vereinbart – ein Nachbarschaftszentrum, das in die Einrichtung integriert ist. Darauf hatte seinerzeit die Stadtverwaltung Flensburgs großen Wert gelegt.

Heute kann man mit Fug und Recht feststellen: Das Nachbarschaftszentrum stellt eine Bereicherung für das soziale Miteinander im Stadtteil Mürwik dar. Schnell wurde die Einrichtung akzeptiert und angebotene Veranstaltungen gut besucht. Das hat sich über die vielen Jahre seit der Einweihung des Hauses im Jahr 2007 nicht sehr verändert – die große Ausnahme bildete allerdings die Zeit der Corona-Pandemie, in der Einrichtungen für Ältere als besonders schützenswert galten und keinerlei öffentliche Veranstaltungen erlaubt waren. Einige besonders beliebte Veranstaltungen wurden in andere Häuser verlagert, so wurde etwa das Zeitungsfrühstück eine Zeitlang im SBV-Haus unter den damaligen Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Veranstaltungen im Nachbarschaftszentrum

Die Räumlichkeiten des Nachbarschaftszentrums liegen inmitten der Pflegeeinrichtung, werden deshalb auch oft für hausinterne Events genutzt – sofern keine andere Nutzung angesetzt ist. Um die Terminvergabe und das Drumherum kümmert sich die Leiterin des Nachbarschaftszentrums, die daneben auch in der Verwaltungsabteilung des St. Klara tätig ist. Seit gut vier Jahren hat Frau Karen Immler-Diedrichsen die Leitung der Einrichtung inne. Eine große Schautafel vor dem Haus weist auf künftige Veranstaltungen hin, die sehr vielfältig sind und gern von den Menschen der weiträumigen Nachbarschaft besucht werden.

Im Nachbarschaftszentrum werden diese Veranstaltungen regelmäßig angeboten: Bingo-Nachmittage, Mandala-Malen, Chorsingen, ein Repair-Café, eine Harfen-Gruppe, regelmäßig trifft sich dort zudem stets am 1. Donnerstag des Monats das „Form Mürwik“ zu seinen Sitzungen und Veranstaltungen.

Das Zeitungsfrühstück

Das Zeitungsfrühstück in Flensburg-Mürwik ist im Nachbarschaftszentrum eine liebgewonnene Tradition als ein Projekt „Nachbarn treffen sich zum Meinungsaustausch“. Seit mehr als mittlerweile 14 Jahren treffen sich immer am dritten Mittwoch eines jeden Monats interessierte Mitbürger und Mitbürgerinnen zu diesem morgendlichen Ritual.

Rund zwölf(!) Jahre lang hatte Herr Jürgen Berghold ehrenamtlich die Moderation der Veranstaltung übernommen. Als er aus persönlichen Gründen nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfügung stand, ist nach kurzer Vakanz Herr Peter Feuerschütz als Ehrenamtler für diese Aufgabe eingesprungen, leitet seit rund eineinhalb Jahren dieses Gespräch.

Das Zeitungsfrühstück ist konzipiert als ein ehrenamtliches Angebot zum persönlichen Austausch bei Frühstück und Zeitungslektüre. Es bietet eine gute Gelegenheit für die Anwohner des Stadtteils, aber auch für andere Interessierte, die teilweise sogar einen längeren Anfahrtsweg auf sich nehmen. Es werden insbesondere aktuelle Themen besprochen, die meist zuvor in den Tageszeitungen behandelt oder veröffentlicht wurden, stets kombiniert mit dem Einnehmen einer Frühstücksmahlzeit.

Besuch von Experten

Manchmal nehmen Gäste an einem dieser monatlichen Zeitungsfrühstücke teil, tragen bei der Gelegenheit ihre jeweiligen Anliegen vor, geben Auskunft über spezielle Themen, für die sie sich einsetzen, oder stehen einfach für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

So sind als Gäste und auf vorab erfolgter Einladung in den letzten zwölf Monaten unter anderem Andreas Zech und Kirsten Jordt vom städtischen Seniorenbeirat dabei gewesen, auch Gerhard Pastor als Vertreter der „Senioren im Net“ berichtete von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit, ebenso wie Anne Marken vom hiesigen Fuss e. V. Für die nähere Zukunft ist geplant, in unregelmäßiger Reihenfolge Vertreter aus der Flensburger Stadtverwaltung bzw. der hiesigen Parteienlandschaft einzuladen.

Teilnehmer

Einige der mehr oder weniger regelmäßigen Teilnehmer – also „Stammgäste“ – sind bereits seit Jahren gern dabei, genießen beim „Zeitungsfrühstück“ nicht nur die angebotenen belegten Brötchen samt dazugehörigem Kaffee oder Tee, sondern beteiligen sich auch genauso gern an den lockeren, teils intensiven Gesprächen, die in entspannter Atmosphäre rund um den großen Tisch stattfinden. Um die Speisen und Getränke kümmert sich im Vorfeld die Leitung des Nachbarschaftszentrums. Sie besorgt auch die aktuelle Tageszeitung, die ja letztlich die Grundlage für das „Zeitungsfrühstück“ darstellt. Die Frühstücksteilnehmer leisten für den angebotenen „Speis und Trank“ einen kleinen Obolus – denn das dargebotene Frühstück hat ja auch in der Anschaffung etwas gekostet.

Termine

Jeweils am dritten Mittwoch eines Monats, im April ist das der 15., findet das Zeitungsfrühstück statt, von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Das Nachbarschaftszentrum besuchte Peter Feuerschütz

Fotos: Malteserstift St. Klara