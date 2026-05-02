Bewegungssommer lockt mit Sportangeboten ins Freie

In Flensburg beginnt der Sommer schon im Mai – zumindest der Bewegungssommer. Auch in diesem Jahr währt er von Mai bis September und beinhaltet viele Bewegungsangebote und Sport­aktivitäten für draußen. Die meisten davon sind sogar kostenlos. Das Spektrum des Bewegungssommers ist breit: Es reicht von Boule über Cali­sthenics und Spaziergänge mit Märchenerzählerin bis hin zu Yoga.

Der Bewegungssommer der Stadt soll wie in den Jahren zuvor Bewegungsangebote, die für alle leicht zugänglich sind, und die Vielfalt der Flensburger Sportlandschaft ins Rampenlicht rücken. Der Fokus liegt dabei auf den Outdoor-Angeboten im öffentlichen Raum; ein weiterer Schwerpunkt sind Sport und Bewegung im und am Wasser – Strände, Innenhafen und Hafenspitze bieten dafür attraktive Orte.

Die Veranstalter organisieren ihre Schnupperangebote, Events oder Mitmachformate selbständig. Ein digitaler Kalender auf der Website der Stadt erfasst sämtliche Aktionen und hält sie auf dem aktuellen Stand: www.flensburg.de/bewegungssommer.

Den Auftakt zum Bewegungssommer macht die feierliche Eröffnung des Vitalparks am Marrensberg am 6. Mai ab 15.30 Uhr. Zünftig gibt es erstmal Kaffee und Kuchen beim Nachbarschaftszentrum St. Klara. Danach geht es gemeinsam ran an die Geräte – es ist doch nichts schöner als in Gesellschaft Neues auszuprobieren und in Bewegung zu kommen.

Wie der Vitalpark Marrensberg auch richten sich einige der diesjährigen Bewegungsangebote insbesondere an Menschen über 60 Jahre. Diese Angebote werden über das städtische Projekt „VERBUND“ gefördert. Das steht für „Verbreitung und kooperative Umsetzung kommunaler Bewegungsförderung“. Flensburg ist eine von bundesweit zehn Modellkommunen, in der VERBUND über Mittel eines Gesundheits-Bündnisses der gesetzlichen Krankenversicherungen gefördert wird.

Über die Eröffnung am 6. Mai hinaus weisen die beiden Bewegungskoordinatoren im Projekt „VERBUND“ übrigens regelmäßig mittwochs um 15.30 Uhr für eine Stunde in die Geräte im Vitalpark Marrensberg ein und geben Tipps.

Eine weitere Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Denn die Stadtwerke sind Partner des Bewegungssommers mit ihrem „Flensburger Sommer“. Acht Wochen lang bereichern kostenlose Kulturveranstaltungen die Sommertage. Für die Sonntage zwischen dem 28. Juni und 16. August finden im Rahmen der Zusammenarbeit zudem zahlreiche kostenfreie Bewegungsangebote im und am Wasser statt. Dazu zählen Boule-Runden und Beach Work­outs, Kampfsport, Nordic Walking und Yoga am Strand. Auf dem Wasser stehen Kajak- und Kanutouren sowie Schnupper-Segeln bevor.

Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter: flensburg.de/bewegungssommer