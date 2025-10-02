Eine cineastische Reise durch die Welt – die Bergmühle zeigt Kinofilme aus anderen Ländern und Kulturkreisen und bietet bei landestypischen Speisen Gelegenheit für interkulturelle Begegnungen.

Im Oktober zeigt die Bergmühle das Drama & Biopic „Samia” (2024) von Yasemin Şamdereli in Zusammenarbeit mit Deka Mohamed Osman.

Die Ereignisse in SAMIA beruhen auf dem wahren Leben der somalischen Leichtathletin Samia Yusuf Omar, die 1991 in Mogadischu geboren wurde und dort in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Trotz widriger Bedingungen in ihrem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land trainierte sie mit Begeisterung das Laufen und nahm 2008 mit 17 Jahren als einzige somalische Sportlerin an den Olympischen Spielen in Peking teil. Stolz trug sie bei der Eröffnungsfeier die Flagge ihres Landes. Beim 200-Meter-Lauf schied sie mit einer persönlichen Bestzeit von 32,16 Sekunden im Vorlauf aus, gewann aber die Herzen des Publikums, das sie frenetisch feierte. Ihr Foto ging um die Welt.

Samias großer Traum war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London. Doch in ihrem Land bekam die Athletin keine Unterstützung, erlitt Repressalien und erhielt sogar Todesdrohungen, weil sie ohne Kopftuch lief. In der Hoffnung auf eine bessere und sichere Zukunft in Europa begab sie sich auf die gefährliche Flucht durch den Sudan nach Libyen und danach auf den Seeweg, um die italienische Küste zu erreichen. Am 2. April 2012 erlitt ihr Boot im Kanal von Sizilien nahe Malta Schiffbruch. Samia Yusuf Omar ertrank mit weiteren Geflüchteten im Mittelmeer. Sie wurde nur 21 Jahre alt.

Der Film ist in deutscher Sprache und dauert 102 Minuten. Der Eintritt ist frei. Der Hut geht ’rum.

Mittwoch, 8.10.2025, 19.30 Uhr

Bergmühle, Flensburg