Liebe Leserin, lieber Leser,

nun „weihnachtet“ es schon wieder – die Vorweihnachtszeit ist spätestens jetzt überall angekommen. In der Flensburger Innenstadt läuft bereits seit dem 17. November erst der einwöchige Wintermarkt, seit letztem Montag der traditionelle Weihnachtsmarkt. Nähere Informationen finden Sie dazu auf den Folgeseiten. Mit dem letzten Tag des Novembers beginnt in 2025 die Adventszeit, die ganz besondere Zeit in jedem Jahr, auf die sich die meisten von uns sehr freuen: In den nächsten Wochen stehen zahlreiche spezielle Termine im Kalender. Von Weihnachtsfeiern, Adventssingen, Bummeln über Weihnachtsmärkte, dem gemeinsamen Punschen mit Freunden und Kollegen, bis hin zum Geschenke besorgen und Vorbereitungen treffen für den geliebten Jahresabschluss mit Weihnachten und Silvester. Auch bei uns im Verlag steigt jetzt schon spürbar die Vorfreude auf hoffentlich schöne und entspannte letzte Wochen des Jahres 2025 an.

Wir empfehlen: Freuen Sie sich in diesen jahreszeitlich bedingt dunklen Wochen auf die schönen Dinge des Lebens. Nutzen Sie Ihre freie Zeit und genießen Sie diese mit Ihren Liebsten. Ein Spaziergang an der frischen Luft macht nicht nur den Kopf frei, er bringt auch den Kreislauf in Schwung und tut dem körperlichen Wohlbefinden gut. Das Heißgetränk nach erfolgter Rückkehr schmeckt dann umso besser. Natürlich lassen sich heiße Schokolade und Punsch derzeit auch hervorragend mit Freunden und Familie auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte genießen, die in Flensburg und Umgebung stattfinden. Wir haben für Sie eine Auswahl beliebter Weihnachtsmärkte zusammengestellt.

Die umfangreichen Baumaßnahmen in vielen Stadteilen Flensburgs werden – jedenfalls teilweise – bis Ende November abgeschlossen sein. Dann herrscht hoffentlich wieder freie Fahrt auf vielen unserer Straßen. Zwar wird es wohl noch einige Jahre dauern, bis wir den kombinierten Geh- und Radweg an der Schiffbrücke wieder wie gewohnt nutzen können, doch hat unser TBZ den Bauzaun ebendort im südlichen Abschnitt auf einer längeren Strecke dankenswerterweise um jeweils zwei Meter in Richtung der Wasserkante versetzt. So wurde der verfügbare Raum für Fußgänger und Radfahrer deutlich vergrößert – immerhin …

Wir haben in unserer diesjährigen Dezember-Ausgabe erneut einige lesenswerte Artikel für Sie aufbereitet. Neben den Tipps für Weihnachtsgeschenke erwarten Sie wie gewohnt viele interessante Geschichten. Wir haben wieder einen bemerkenswerten „Flensburger Kopf“ für Sie interviewt und schauen voraus auf die kommende Handball-EM. In unserer Reihe „Straßen und Stadtteile“ berichten wir über einen ausgewiesenen Kenner unserer Stadt und der Region. Auf weitere informative Geschichten dürfen Sie sich auch in diesem Heft freuen!

Auf ein Wort in eigener Sache: Sie haben aktuell erstmalig eine Doppelausgabe des Flensburg Journals für die Monate Dezember 2025 und Januar 2026 in der Hand! Ab Februar 2026 erscheinen wir wieder wie gewohnt im monatlichen Rhythmus!

Wir wünschen Ihnen, unseren Lesern und Geschäftspartnern, eine gesunde und erbauliche Vorweihnachtszeit, genießen Sie diese vorweihnachtlichen Tage und Wochen, verleben Sie ein harmonisches Fest und einen gelungenen Jahreswechsel, und haben Sie es auch im nächsten Jahr gut in unserem wunderschönen und lebenswerten Flensburg!

Ihr Team des Flensburg Journals

